新华社法兰克福10月18日电（记者单玮怡）第74届法兰克福书展18日在德国法兰克福会展中心拉开帷幕。

本届书展由西班牙担任主宾国。据主办方介绍，本届书展特别关注儿童读物、气候变化、非洲出版业发展等议题并将举办相关研讨活动，展示播客、有声读物等媒体发展趋势。

今年法兰克福书展聚焦“翻译”主题，强调翻译为促进跨国界相互理解的重要作用。德国出版商和书商协会主席卡琳·施密特-弗里德里希斯说：“法兰克福书展是世界上最大的图书和故事展会，同时也是一个促进相互理解的重要活动。”

中国图书进出口（集团）有限公司组织国内109家出版单位，携990种、千余册精品出版物及中国传统文化相关文创品参加此次书展，将通过图书展示、图片展览、视频等多种形式充分展示中国出版最新成果。中国外文局（中国国际出版集团）携数百种精品图书和期刊亮相本次书展，涵盖政治、历史、文化、科技、汉语教育、儿童读物等领域，并将举办《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》图书首发式和形式丰富的交流活动。

法兰克福书展是全球规模最大的出版行业展会。本届书展吸引来自95个国家和地区的4000多家参展商携最新书籍参展，将持续至23日。

(责编：崔越、刘慧)