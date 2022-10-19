新华社联合国10月18日电 中国裁军大使李松18日在第77届联合国大会第一委员会就核裁军问题做专题发言，全面阐述中方立场。

他说，中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器。中国的核战略与核政策具有高度稳定性、连续性和可预见性，在核武器国家中不仅独树一帜，也是最为负责、最为透明的。中国郑重承诺任何时候和任何条件下都不首先使用核武器，并承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何其他核武器国家开展军备竞赛。个别国家出于别有用心的目的，对中国核政策、核力量建设不时进行无端猜测和污蔑指责。中国的核战略、核政策与实践光明磊落，严肃负责，不会改变。中方也不会受到那些猜测和指责的影响。

他说，当前，全球战略安全环境持续恶化。核武器作用、核战争风险等问题再度引起国际社会高度关注。核裁军何去何从，联合国需要答案。中国主张：

一、国际社会应践行真正的多边主义，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观。大国特别是核武器国家必须摒弃战略竞争、以意识形态划线、阵营对立对抗理念，放下独享安全、绝对安全的执念，不将本国安全凌驾于他国安全之上，不利用核武器称王争霸、欺凌胁迫无核武器国家。

二、美国和俄罗斯作为依然拥有最庞大核武库的核超级大国，应继续履行核裁军特殊、优先历史责任，以可核查、不可逆、具有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减各自的核武库，为最终实现全面、彻底核裁军创造条件。

三、核武器国家应对有关核战略与核政策做出切实调整，降低核武器在国家安全政策中的作用，承诺不首先使用核武器，不把任何国家列为核打击目标，不将核武器瞄准任何国家，无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国呼吁五核国缔结“互不首先使用核武器条约”，并积极推动缔结对无核武器国家提供“消极安全保证”的国际法律文书。

四、“核共享”与《不扩散核武器条约》宗旨和原则背道而驰，不应鼓励、不得扩散。

五、今年1月，五核国领导人发表联合声明，申明“核战争打不赢也打不得”。这一历史性声明必须得到严肃认真的恪守。

六、必须坚决抵制损害国际核不扩散体系的错误做法。个别核武器国家把地缘政治利益凌驾于核不扩散目标之上，奉行双重标准和实用主义，与无核武器国家开展违背《不扩散核武器条约》目的和宗旨的核潜艇合作，并企图在亚太地区复制“核共享”。国际社会应旗帜鲜明地反对上述核扩散行径，共同创造有利于核裁军取得进展的国际和地区安全环境。

李松说，中国领导人提出全球安全倡议，倡导构建均衡、有效、可持续的安全架构，为消弭国际冲突根源、实现世界长治久安提供了中国智慧和中国方案。中国愿与各方一道，全面落实全球安全倡议，坚定维护多边主义国际秩序，积极参与推动国际军控、裁军和防扩散进程，为构建人类命运共同体做出新贡献。

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