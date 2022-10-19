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中国代表强调对话协商是解决科索沃问题正确途径

2022年10月19日12:20 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月18日电 中国常驻联合国副代表耿爽18日在安理会科索沃问题公开会上发言，强调对话协商是解决科索沃问题的正确途径。

　　耿爽说，今年6月以来，科索沃当局在身份证件、车辆牌照等问题上采取单方面行动，导致科索沃北部局势数次升级，干扰塞尔维亚和科索沃关系正常化进程，影响巴尔干和东南欧安全稳定，中方对此表示关切。在有关方面斡旋下，双方就身份证件问题达成一致，目前车牌问题悬而未决，科索沃方面要求在本月底前完成车牌换发，可能再次引发抗议甚至冲突事件，加剧双方紧张关系。这种情况必须予以避免。

　　他说，对话协商是解决科索沃问题的正确途径。中方鼓励双方继续保持务实和建设性接触，落实此前的谈判成果。科方要按照布鲁塞尔协议规定，尽快推进塞族城市联盟的建立。各民族和谐共处是实现科索沃稳定的基本前提。近一时期，科索沃地区出现多起针对少数族裔及其宗教场所的盗窃、袭击事件。中方希望科索沃当局采取切实措施，避免类似事件再次发生，保障科索沃所有民族、包括塞族的安全和合法权益。

　　耿爽说，中方在科索沃问题上的立场是一贯的、明确的。中方支持有关各方在安理会第1244号决议框架内通过真诚对话达成彼此均可接受的政治解决方案。在此过程中，塞尔维亚主权、独立和领土完整应得到充分尊重。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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