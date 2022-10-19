新华社北京10月18日电 德国总理奥拉夫·朔尔茨17日要求相关部门制定法律框架，允许德国仅存的三座核电站全部运转至明年4月中旬。

德国总理办公室说，朔尔茨在给内阁的一封信中公开这一决定。信件写道：“我要求尽快向内阁提交相关拟议条例。”

按照德国政府计划，德国仅存的三座核电站原定今年年底“下线”。然而，受到来自俄罗斯的天然气供应大幅减少、邻国法国向德国出口电量锐减等因素影响，德国不得不调整能源结构。天然气供应减少和价格飙升导致人们担心德国今年冬季将出现供暖和能源短缺，国内要求继续使用核电的声音高涨。

7月6日，德国总理朔尔茨（前右一）在位于柏林的德国联邦议会接受例行问询。新华社记者任鹏飞摄

今年一季度，这三座核电站发电量占德国总发电量的6%左右。此前，就暂缓实施核电退出计划，组成执政联盟的社会民主党、绿党、自由民主党存在分歧。

德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克9月底曾宣布，位于巴伐利亚州的“伊萨尔2”号核电站和斯图加特以北的内卡韦斯特海姆核电站将进入“待机模式”，直至明年4月中旬。其间如果出现电荒，将重新启用这两座核电站。美联社当时援引一些德国官员说法报道，位于下萨克森州的埃姆斯兰核电站会在年底按期关闭。

对于朔尔茨延长三座核电站运行时间的最新决定，德国财政部长克里斯蒂安·林德纳表示欢迎，说可以立即着手构建法律框架。

这是9月8日拍摄的德国柏林市郊的一座热电厂。新华社发（斯特凡·蔡茨摄）

“我们在今年冬季保持所有能源生产能力，这符合我们国家及经济的重大利益。”林德纳17日在社交媒体推特写道。

德国环境、自然保护、核安全与消费者保护部长施特菲·莱姆克说，最新决定更加明确，并且重申继续淘汰核电，即明年4月中旬之后不会继续延长核电站寿命。

乌克兰危机升级以来，欧洲联盟与美国一道对俄罗斯施加多轮制裁，但制裁的反噬作用令欧洲深陷能源危机。德国等高度依赖俄罗斯能源的欧洲国家一方面出台措施节约能源，一方面四处寻找替代能源。（刘曦）

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