10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。（新华社）

海外网10月18日电《今日巴基斯坦报》15日刊发题为《中共二十大开幕 被寄予厚望》的文章表示，二十大的热点议题将对国际社会产生深远影响，全球都在关注这场盛会，中国的发展成就正在世界范围内引起积极反响。

文章认为，面对全球经济衰退、通货膨胀、气候变化等深刻挑战，世界人民需要一盏明灯，砥砺前行，而中国正是这盏明灯。“值得庆幸的是，全球都对中共二十大寄予厚望，二十大提出的中国未来蓝图，将在世界地缘政治、地缘经济和地缘战略格局中留下持久印记。”

《今日巴基斯坦报》在文中梳理了十九大以来中国“史诗般”的发展成就。2016年至2019年，中国经济总量从70万亿元增长至近100万亿元，每年超过1100万人口实现脱贫。2019年，中国对世界经济增长的贡献率达30%左右。此外，新能源产业、北斗卫星导航系统、国产客机C919等新科技成果不断涌现。

文章关注到二十大报告提及的“开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”，并表示，中国在此方面不断努力，一些关键核心技术已取得重大突破，且已成为全球创新的引领者。

文章表示，全球都希望找到一个榜样并与之一起发展、和谐共赢。巴基斯坦媒体此前一项调查结果表明，被问及对中国的印象时，绝大多数巴基斯坦人都认为，中国是“钢铁兄弟”，是值得信赖的好朋友。许多受访者一致表示，他们了解中国对巴基斯坦的多方面支持，如中巴经济走廊、新冠疫苗援助等。

《今日巴基斯坦报》还表示，中国近年来在经济、脱贫、科技等领域取得的巨大发展成就备受全球瞩目，世界各国都在关注中共二十大，并将从中国制定的未来发展蓝图中寻找到希望。（海外网/王珊宁）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)