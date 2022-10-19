新华社联合国10月18日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵18日在安理会马里问题公开会上发言，呼吁继续推进马里政治进程。

戴兵说，马里政治过渡、和平进程、打击恐怖主义等方面工作取得积极进展，这是马里政府、区域组织和国际社会共同努力的结果。要巩固好当前积极势头，为马里最终实现持久和平和发展不断注入新的动力。

第一，要多措并举，继续推进政治进程。马里政府制定过渡路线图，组建选举机构，启动制宪工作，开展政治协商，这些进展有目共睹。希望马里各方再接再厉，落实全国重振会议成果，持续推动政治改革进程，为政治过渡不断创造良好条件。

第二，要加大力度打击恐怖主义，维护稳定局面。马里有关各方举行高级别决策会议，积极推动和平协议落实和解武复员进程。马里政府全力打击恐怖主义，制定中部地区综合稳定战略。这些努力值得充分肯定。国际社会要为马里政府反恐维稳提供更多实实在在的支持，尊重马里自主开展对外安全合作的权利。

第三，要支持联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）和马里各界加强沟通协调，形成合力。中方高兴地看到，马里稳定团同马里政府妥善解决维和人员轮换问题。希望双方继续加强沟通，增进互信，共同维护《部队地位协定》，为马里稳定团履职创造良好条件。

戴兵说，中方重视马里在国家主权、安全、发展问题上的正当关切，支持马里人民自主选择符合国情的发展道路，愿同国际社会一道，为马里维护国家统一、促进和平发展作出更大贡献。

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