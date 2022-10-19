本报电 （张鹏禹、黄雨寒）近日，由中国作家协会支持创办的日本“中国文学读者俱乐部”在东京中国文化中心举办首场活动。中国科幻作家王晋康、宝树、七月，八光分文化创始人杨枫，日本科幻作家藤井太洋、科幻文学译者大森望、科幻文学编辑梅田麻莉绘等参加活动。

中国驻日本大使馆公使衔文化参赞石永菁向活动的举办表示祝贺。她说：2022年是中日两国邦交正常化50周年。日本“中国文学读者俱乐部”的成立，必将为日本读者了解当代中国提供新平台，为两国文化交流注入新活力。

活动现场，王晋康、宝树、七月向日本读者介绍了中国科幻文学的历史、特点，分享了各自走上科幻创作道路的故事以及各自与日本科幻接触的经历。大家谈到，《铁臂阿童木》《恐龙特急克塞号》《银河英雄传说》等日本科幻作品对中国作家颇有启发。藤井太洋、大森望和梅田麻莉绘从老舍的《猫城记》等作品说起，回顾自己阅读中国科幻文学的体会，介绍了日本科幻文学及“京都科幻节”等活动的情况。他们认为，中国科幻文学近十年来发展迅速，《三体》等作品格局宏大、思想深刻、震撼人心，已成为日本科幻爱好者的必读书，也激发了日本读者对当代中国科幻文学的兴趣。

杨枫为日本读者介绍了中国科幻文学的概况。她说，最近几年，中国每年出版科幻小说超过500部，优秀作品不胜枚举。创作队伍既有以刘慈欣、王晋康、韩松、何夕等为代表的中坚力量，也涌现出以郝景芳、陈楸帆、宝树、七月、顾适等为代表的一大批具有国际视野的新生代作家。

活动现场还展示了近年来译成日文的部分中国科幻作品。除刘慈欣的《三体》三部曲外，王晋康的《天火》等11篇作品、宝树的《时间之王：宝树短篇杰作集》等6部作品已译成日文出版。与会中国作家还向日本读者推介了《古蜀》《时间之墟》《群星》等作品，希望引起日本科幻界关注，早日译成日文出版。

据了解，海外“中国文学读者俱乐部”由中国作家协会与各国文学爱好者共同发起，旨在向海外读者推介优秀的中国文学作品，自2021年8月启动以来，目前已在包括日本在内的22个国家设立，开展读书分享、诗歌朗诵等活动40余场，为中国文学在海外持续、深入、本地化传播打下良好基础。

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