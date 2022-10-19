□ 罗伯特·沃克

全世界都在密切关注中共二十大，期待这场会议给出多项议题的答案。我尤为关注共同富裕的话题以及中国共产党将如何带领中国人民实现这一目标。

贫困与反贫困一直是我研究的重点领域。多年来，我和团队探访中国多地乡村，研究脱贫工作机制和乡村振兴实践，并致力于向世界介绍中国减贫成就和发展经验。

我相信，任何人来到中国都会惊叹不已。中国人口众多、幅员辽阔，但对中国人民来说，发展成果与社会资源触手可及。过去十年间，中国基础设施通达程度令人鼓舞，高速列车在大地飞驰，条条大路直通乡村；在曾经贫困的村庄，住房、水电等情况得到明显改善……种种变化令人感到振奋。

成就源于务实行动。早在1986年，中国就通过试点和制定政策组合，开始实施大规模农村扶贫开发工作，支持贫困县、贫困村。此后，中国根据不同历史时期的国情提出了消除绝对贫困、实现共同富裕的一系列长期规划和具体措施，持续推进农村脱贫工作。

中国对自身发展充满信心，始终专注于长期目标。在中国共产党的领导下，中国能够制定出系统性、持续性的政策，并确保政策得以长期贯彻执行。如今，在成功消除绝对贫困的基础上，中国提出了更加雄心勃勃的乡村振兴以及实现全体人民共同富裕的目标。中国减贫成就为世界其他地区提供了经验借鉴。

中国是一个拥有哲学智慧和魅力的国度。从提出实现全体人民共同富裕，到提出人类命运共同体理念、全球发展倡议等，中国的目标和倡议饱含对人类共同繁荣的期望。中国对和谐世界和美好生活的向往，根植于中国哲学传统，蕴含着中国传统文化智慧。

通过扩大开放和积极融入全球化，中国的国际地位和影响力在过去十年显著提升。在未来更长时间内，中国仍将是最具全球影响力的国家之一。

我期待国际社会能够更加深入地了解中国，也期待一个自信开放的中国不断通过国际平台发声，展示自身风采。

（作者为北京师范大学社会学院教授、牛津大学名誉教授、英国社会科学院院士）

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