本报记者 高 乔

图①：2022年9月7日，山东港口青岛港前湾外贸集装箱码头，货轮在装卸集装箱。

俞方平摄（人民视觉）

图②：2021年11月9日，第四届中国国际进口博览会展区现场。

闫 鑫摄（人民视觉）

图③：2022年7月26日，第二届中国国际消费品博览会深圳免税集团展厅，观展人员体验冲浪板。

苏弼坤摄（人民视觉）

党的二十大报告指出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

中国发出推进高水平对外开放的洪亮声音，让五洲四海的华商心潮澎湃，引全球投资者瞩目。

“这对海外华商和各国投资创业者来说，是一颗强有力的‘定心丸’”

党的二十大报告指出，我们实行更加积极主动的开放战略，共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，我国成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。

从事中欧国际贸易多年的意大利中国总商会创会会长陈正溪对二十大报告中“实行更加积极主动的开放战略”的相关表述印象深刻：“近年来，中国出台一系列稳外贸、稳外资政策，为外资企业在华发展提供了更加广阔的空间。二十大报告再次强调，推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快建设贸易强国，推动共建‘一带一路’高质量发展，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。这为海外投资者来华投资兴业释放新信号，也为海外华侨华人回国创业提供新机遇。”

美国美东华人社团联合总会主席梁冠军表示：“二十大报告指出，中国坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这对海外华商和各国投资创业者来说，是一颗强有力的‘定心丸’。这再次表明，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，中国欢迎各国分享中国发展机遇！”

“二十大报告提到，中国坚持经济全球化正确方向，共同营造有利于发展的国际环境，共同培育全球发展新动能。这表明，中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变！”柬埔寨深圳商会永久名誉会长李泳政表示。

“中国营商环境日益优化，对海外投资者吸引力不断增强”

“十年来，中国对外开放的深度和广度全面拓展，惠及世界。”陈正溪细数，“稳步推进海南自贸港建设，颁布实施《中华人民共和国外商投资法》，签署实施《区域全面经济伙伴关系协定》……中国营商环境日益优化，对海外投资者吸引力不断增强。”

过去十年，中国对外开放硕果累累。“共建‘一带一路’成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。作为在老挝投资创业的华商，我深有体会。”老挝广西同乡会创会会长邓良慧说，“2021年12月，中老铁路正式通车，打开中国与老挝以及东盟各国互联互通的新通道。中老铁路不仅为老挝和东盟各国带来机遇，也为地区经贸、科技、教育、人文交流提供支持，推动中国与东南亚各国共同发展。”

肯尼亚中华总商会会长卓武在非洲经贸领域深耕20余年，见证了中国给非洲带来的变化。“过去十年，中国积极帮助非洲国家加快基础设施建设，为当地经济发展和民生改善‘插上翅膀’。”卓武说，“我最直观的感受就是，进入非洲的中国产现代化设备越来越多了，到非洲投资建厂的中国人越来越多了，在非洲提供咨询服务的中国公司也越来越多了！中国坚持高水平对外开放，也助力非洲经济不断转型升级，为非洲经济注入了更多增长动能。”卓武说。

“向住在国朋友充分介绍中国发展近况，展现中国式现代化道路的壮丽风景”

党的二十大报告擘画中国推进高水平对外开放的发展蓝图，海外华商备感振奋。

“在全球疫情反复延宕、国际形势复杂严峻的当下，坚持对外开放的中国，既是世界经济的稳定器，也是拉动全球经济增长的驱动器。中国发展将为地区和世界提供更多机遇，注入强劲动力。”巴西巴中经贸交流中心董事长方激表示，中巴两国经贸往来密切，人文交流活跃，合作潜力巨大。中国企业在巴西的基建、农业、科技、教育、体育、旅游等领域都发挥了积极作用。海外华商应向住在国的朋友多多讲述中国故事，助力中巴经济文化合作。

“共建‘一带一路’为全球经济增长提供新的动力。在非洲，我亲眼见证了中国与沿线国家的务实合作项目落地，为当地经济发展、民生改善作出实实在在的贡献。”卓武说，中国坚持高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，不仅为非洲带来资金、基础设施建设等“硬支持”，更能通过“授人以渔”给非洲培养技术人才，激发其内生动力。作为海外华商，我们要继续做好中非经贸交流的使者，连接国内外市场，为中非经贸发展提供助力。

“在中国发展的每个重要阶段，华侨华人都不曾缺席。新时代，新征程，海外华商更应发挥在资金、技术、管理、商业网络等方面的优势，为中外经贸合作作出自己的贡献。”梁冠军说，“未来，我会继续向住在国朋友充分介绍中国发展近况，展现中国式现代化道路的壮丽风景，帮助海外朋友到中国投资兴业，同时为中国企业走向世界牵线搭桥、献计出力。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)