本报记者 花 放

2022年汉堡国际风能展近日在德国落下帷幕。本次展会以“是时候把气候问题放在首位”为主题，吸引了全球37个国家和地区的1400多家企业参展。作为全球风能行业的重要展会和交流平台，本次展会上推出的陆地及海上风能产业链最新设备与解决方案成为行业发展的风向标。

发展氢能，尤其是通过风能等可再生能源电解水制氢产生的绿色氢能是本届展会关注的焦点之一。汉堡国际会展中心主席兼首席执行官贝恩德·奥夫德海德表示：“风能与氢能是属于未来能源世界的一对‘双胞胎’，绿色氢能是实现碳中和的重要手段。”

此次展会首次设立了平行的氢能论坛，为专业人士探讨绿色氢能生产、运输、储存和使用等问题提供沟通平台。德国联邦教研部在氢能论坛现场设立展台，介绍在解决水电解槽批量生产、海上风能制氢和氢气安全运输方面的技术障碍3个氢能重点研究项目的进展。东道主汉堡市展示了汉堡氢能工业网络计划，希望到2030年建立一个全德国乃至全欧洲范围的氢能网络，为工业所需氢能提供保障。

风电设备的智能化、自动化成为行业发展的趋势。在丹麦ROPE公司展台前，一款蓝色的机器人在风力涡轮机叶片上进行维护操作，对叶片进行清洁、打磨、抛光和涂漆，有望取代目前需要维护和修理风力涡轮机叶片的人工作业。德国魏德米勒集团展出的叶片控制系统可以持续监测和分析涡轮机叶片的相关数据，实时了解设备运行状态，并在第一时间发现可能存在的问题，以便用户尽早维修，减少设备损耗。

展会上，三一重能、中车永济等中国企业带来的技术和产品受到关注。全球风能理事会与三一重能在展会期间签署了战略合作协议。全球风能理事会首席执行官本·巴克韦尔认为，中国已成为全球最大的风电市场，中国风电企业的崛起，为全球风电发展注入了强大动力。

德国副总理兼经济和气候保护部部长罗伯特·哈贝克在展会上表示，本届展会将促进德国及欧洲的能源转型。德国政府此前已经出台了国家氢能源战略，计划投资90亿欧元支持氢能源发展，希望氢能可以成为其“脱碳”战略的核心组成部分。

（本报德国汉堡电）

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)