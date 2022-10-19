本报记者 王传宝 孔 歌 张 悦 刘 刚

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农业文化遗产具有重要历史人文价值，是人类农业文明的精华，承载着各国的历史文化，传承着民族精神，对现代生态循环农业有着重要借鉴意义。当前，各国正努力加强农业文化遗产保护，进一步挖掘其经济、社会、文化、生态、科技等方面价值，助力落实联合国2030年可持续发展议程，推动人与自然和谐发展。

今年是全球重要农业文化遗产倡议提出20周年。根据联合国粮农组织的标准，全球重要农业文化遗产至少要达到五项标准，即保障食物和生计安全，具有生物多样性和生态多功能性，具有特有的农业知识体系和适应性技术，具有独特的农业文化价值体系和社会组织，具有独特的自然景观和土地及水资源管理体系。目前一些国家正通过原产地认证、派驻农业专家、塑造品牌等方式，在发掘中保护，在利用中传承，不断推进农业文化遗产保护实践。

阿尔及利亚瓦德绿洲农业系统——

保持乡村原生态属性

在阿尔及利亚南部一条荒凉的沙漠公路上，陶菲克驾驶货车载着满满一车西红柿疾驰，准备将其送到约40公里外的集市售卖。陶菲克所在的村子叫杜德村，位于非洲撒哈拉沙漠南部地区，村子四周是一望无际的大沙漠，人迹罕至。陶菲克的祖辈们没有向这里恶劣的自然环境低头，凭借聪明才智和勤劳的双手，在大漠中建起一座绿洲，杜德村人得以在此繁衍生息。

杜德村人建起的绿洲被称为阿尔及利亚瓦德绿洲农业系统，从15世纪起，该农业系统就已经出现。当时，沙漠中的游牧民族因地制宜，将独特的水资源管理方法与沙漠知识相结合，在地下水源较浅的区域，挖掘10多米的深沟环绕四周，沟里种植枣椰树。牧民在高达30米的枣椰树下种植果树、蔬菜、药材和灌木等，逐渐形成了多层结构的农业生态系统。研究人员发现，瓦德绿洲农业系统不仅解决了当地民众的生活需求，而且在保护当地生物多样性方面，发挥着重要作用。

像瓦德绿洲农业系统这样的“人造绿洲”在阿尔及利亚有9500多处，分布在撒哈拉沙漠腹地。尽管每座人造绿洲面积不大，一般不超过0.5公顷，但其独特的景观吸引了大量国内外游客，增加了当地民众的收入。

自2011年联合国粮农组织将阿尔及利亚瓦德绿洲农业系统正式列入全球重要农业文化遗产名录以来，阿尔及利亚政府加大了保护力度。一方面扶持当地农业、商业和旅游业发展，稳定绿洲居民的生计，避免绿洲被过度开发；另一方面采取措施保持绿洲内生产、生活的原生态属性。政府派出农业专家长期驻扎在人造绿洲，对绿洲内的生活、生产活动进行科学指导，如杜绝使用化肥、农药，限定饲养动物数量等，避免对绿洲的生态环境造成破坏。

意大利翁布里亚橄榄种植系统——

原产地认证确保产品品质

在意大利翁布里亚大区特雷维镇，一棵名为圣埃米利亚诺的千年古橄榄树成了游客们必到的“打卡”景点，人们还会前往特雷维博物馆参观和体验当地的橄榄文化。当地人充分利用山地丘陵地貌，开创了橄榄梯田耕作系统，不但涵养了水源，还形成蔚为壮观的景观。特雷维镇镇长贝纳迪诺·斯佩兰迪奥表示，橄榄树林坡和相关产业正获得越来越多的国际关注。

翁布里亚大区橄榄树林坡主要分布在阿西西和斯波莱托之间海拔200至600米的山坡地带，这是因为海拔高度和光照度对于橄榄树的生长和产量起着决定作用。该地区种植550万棵橄榄树，面积约2.7万公顷，是翁布里亚大区乃至整个意大利的橄榄主产区。“得益于农业活动与大自然之间的长期良性互动，该地区形成了可持续的生态系统和独特的橄榄树林坡景观。”联合国粮农组织2018年将翁布里亚大区橄榄树林坡列入全球重要农业文化遗产名录。

橄榄油的生产成为当地重要的经济活动。数据显示，翁布里亚大区目前有2.7万个橄榄树农场和270家油坊，每年橄榄油产量5500吨至1.1万吨。帕特里齐奥·迪卡洛是当地一家橄榄树庄园和橄榄油加工厂的负责人。他介绍，为确保橄榄制品的品质，当地政府采取了原产地认证制度，他的工厂生产的特级初榨橄榄油，就是最早一批获得认证的产品。翁布里亚大区较大的温差增强了橄榄树的“抗压能力”，因此形成的酚类物质不但能防止果肉细胞退化，还保证了橄榄油的口感与营养成分，这里出产的橄榄凭借独特的果香和口感深受消费者喜爱。

目前，翁布里亚大区共有5个认证区域，分别种植不同品种的橄榄，在香气和口味方面有细微差异。当地还成立了一些行业联合会，在维护橄榄油品牌形象、保证产品品质等方面发挥了积极作用。消费者通过橄榄油瓶身上的编号标签就可以追溯整个生产流程。

韩国济州岛石垣农业系统——

精心打造特色旅游名片

韩国济州岛是一座火山岛，岛上大部分地区土壤层很薄，还夹杂着石子，不适宜农耕。为防止土壤流失和大风对农作物的破坏，济州岛居民用黑色的玄武岩火山石在农田周围建造了长达2.2万公里的石垣。石垣是当地人与恶劣的自然环境斗争的成果。2014年，济州岛石垣农业系统入选全球重要农业文化遗产。

为防止大风对墙体的破坏，砌墙时石头之间留有一定缝隙，弱化通过石垣的风力。在当地雕刻师乔欢真看来，石垣可以保护庄稼，保护人的生命不受侵害。“石头对济州人的生活和文化产生很大影响。”乔欢真说。韩国济州大学学者姜庆熙认为，济州岛居民在漫长的劳动和生活过程中，形成了独特的石头文化，成为济州岛代表性文化。

韩国十分重视农业文化遗产的保护和发展。政府在国家层面制定了重要农业遗产认定制度，向每处国家重要农业遗产所在地提供为期3年、共计15亿韩元（1元人民币约合200.1韩元）的预算支持。济州岛石垣农业系统所在的济州道政府委托第三方机构对石垣进行修复和维护。当地还开设免费的石垣农业系统培训班，教授相关专业知识和石垣堆砌技术等内容。

针对韩国游客青睐文化游、乡村游和体验游的特点，济州道政府正把济州岛石垣农业系统打造成具有当地特色的旅游名片。当地政府设计了8条有特色的石垣观光路线，将历史文化底蕴与海边优美风景相结合，深受游客欢迎。济州道政府非常重视石垣农业系统的品牌塑造，设计了石垣标识和卡通形象，开设了专门的宣传网站，举办石垣文化节，将传统农业系统开发为旅游资源。

（本报阿尔及尔、罗马、首尔、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)