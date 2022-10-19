周菲菲 王艺瞳

伊萨姆·沙拉夫。

受访者供图

伊萨姆·沙拉夫2004年7月至2005年12月任埃及运输部长，2011年3月至11月任埃及总理，现为沙拉夫基金会主席。长期的外交经历，让沙拉夫与中国结下不解之缘。在任期间，他在埃及组织了50多场与中国有关的讲座，还开展了与中国非政府组织的合作交流。近日，围绕文明互鉴与中国文化，沙拉夫接受了我们的专访。

问：您曾多次访问中国，它的过去与现在给您留下怎样的印象？

沙拉夫：我曾30多次到访中国，多是参加一些论坛和“一带一路”倡议下举办的活动。中国人的自律、礼貌和对原则、对他人的尊重，给我留下了深刻印象。我觉得，中国文化有着自己的历史根基，是一种具有深厚底蕴的古老文明在现代社会的自然延伸，就像埃及一样。

我常跟同事、朋友说，中国和埃及都是人类文明的发源地，有很多相似之处，都是现代人寻根的家园。这两个文明，在一千多年前就开始交流。1008年，埃及旅行家杜米亚特坐船来到中国，拜见了宋朝皇帝，把法蒂玛王朝哈里发哈基姆的礼物转交给他，这是两个文明古国最早建立的外交关系。现在我们的交流越来越多，我希望未来两国能有更好的交流。

问：您认为中国与埃及这两个文明古国在当下应该如何更好地交流？

沙拉夫：这就好比邻人和你的相互影响。文化最有效的传播方式就是浸透人的生活，交流要不间断，要有共同话题。艺术有着深入人心的、实实在在的力量，一定会发挥深远的影响，因为人心都是柔软的，是能共情和相通的。中国人常说“上善若水”“以柔克刚”，用当下的热词表述，就是文化艺术的柔性传播和软实力。

我特别喜欢中国的书法和音乐，也致力于把这些艺术带到埃及。即便现代人是急躁的，我们也倡导用一种不急不躁的方式来慢慢品味中国文化。用一种文化去品味另一种文化，是一种双向的重新发现，能够从深处映照彼此，并为现代社会的寻根提供道路和归宿。

问：您用了“品味”中国文化这个词，请问您如何“品味”中国的书法和音乐？

沙拉夫：中国的书法很迷人，我对它有种似曾相识的亲切感。对于外国人来说，汉字很难懂，书法更是天书。我第一次看到行书和草书时，不敢相信那竟然是一种文字，它们像是一种由笔画、线条造就的精美艺术品，当书法家挥笔写下它们时，手中的笔仿佛在翩翩起舞。通过“写字”这件事来获得审美体验，这是中国书法独有的魅力。甲骨文和埃及的古文字都是表意的象形文字，通过体会不同的形象对意义的表达，我们就能领略文字背后的文化精神内核，这是我们欣赏了许多中国书法作品之后形成的共识。

中国书法虽飘逸多姿，但并不是毫无章法，相反，它和中国音乐一样，都讲究刚柔并济与协调统一。音乐被称为“有声的思想”，书法与音乐都是将不同的元素糅合在同一个字、同一首曲调里，这正是中国文化中“和”的体现：丰富又有对比，和而不同方见惊喜。我也是中国音乐的“铁粉”，参加过很多有关中国音乐的沙龙。好的音乐能够超越语言文字，触摸到我们的心灵，所以感人至深。

对中国文化的解读和感受是需要积累的，积累越多，你越会被它吸引。我常说，我们需要建造一些区域性的文化中心，保持中国文化在艺术层面上的持续供给，那样交流才有深度，才会持久。

问：《茉莉花》是一首很真挚又很含蓄的江南民间小调，它打动您的地方在哪里？

沙拉夫：我特别喜欢《茉莉花》这首曲子，第一次和朋友一起听到它，我感动到流泪，而且有种一见如故、相见恨晚之感。我们都知道，《茉莉花》最先是随着普契尼的歌剧《图兰朵》在欧洲流行的，后来中国音乐家重新采集改编了江南民歌，由一些歌舞团带到国外演出，让它成了现在的世界名曲。我有许多朋友说，他们学会的第一首中国歌曲就是《茉莉花》，埃及人尤其喜欢这首曲子。我认为，《茉莉花》表达的是我们珍爱美好的事物，想要据为己有又不忍心伤害它，不舍中又包含了深深的眷恋。这种不舍就是发自内心的爱慕，这样的艺术也仿佛一个美好家园，吸引着人们向它回归。

我们常说，艺术家有国界，但艺术无国界，对于两个从古老文明中生长出的现代国家来说，更是如此。《茉莉花》的曲调很简单，但情感很深沉，这种情感的张力和深度难能可贵，和埃及的古乐殊途同归。我的很多同事都有一样的感触，所以我们的心一下就被拉近了，两个文明也就这样“团聚”在一起，两个国家也就这样“团聚”在一起。这就是《茉莉花》的力量，也是文化的、艺术的力量，它是柔软的、绵密的，也是自然的、长久的。

（作者单位：北京语言大学“一带一路”研究院）

(责编：赵欣悦、白宇)