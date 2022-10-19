新华社东京10月18日电（记者郭丹）《永远的邻居——纪念中日邦交正常化50周年摄影展》日本巡回展18日在日本东京多元文化会馆开幕。

中国驻日本大使馆临时代办杨宇、日本前首相福田康夫、日本前首相鸠山由纪夫到会祝贺，日本驻华大使垂秀夫发来贺词。

本次展览是今年6月在北京举行的《永远的邻居——纪念中日邦交正常化50周年摄影展》的日本巡回展。展览以民间交往为主线，以“永远的邻居”为主题，反映了两国各界期待中日世代友好的心声。

除在北京展出的110幅摄影作品外，此次展览增加了27幅具有日本本地特色的摄影作品。展览分为三部分：温故知新——50年间的中日交流活动；隔海相望——日本人眼中的中国、中国人眼中的日本；面向未来——两国青少年摄影作品。

杨宇在开幕式贺词中表示，中日作为搬不走的邻居，和平友好、合作共赢是我们唯一正确选择。重温和平友好初心，汲取历史经验启示，坚持中日四个政治文件原则精神，以两国领导人重要共识为指引，缔造一个更加成熟稳定的中日关系，是时代赋予我们义不容辞的共同使命。相信本次展览的一幅幅珍贵图片能带领我们穿越历史，重温两国各界期待中日世代友好的初心，唤起回忆，汲取力量，增强维护和发展中日友好事业的使命感和责任感。

鸠山由纪夫表示，日中两国不仅是“搬不走的邻居”，也是“不想搬的邻居”，是“永远的邻居”。50年来，正是在两国政治家及大量民间友好人士的共同努力下，才成就了今天两国的和平友好。民间友好力量是两国友好关系不可缺失的重要黏合剂。期待未来50年日中关系在大家共同努力下越来越好。

垂秀夫在贺信中表示，作为日本驻华大使，同时也作为一名摄影师，希望日中两国民众能通过摄影建立起互相尊重、互相认同、互相帮助的关系。

本次摄影展将持续至本月30日，其间还将举办摄影师讲座。

(责编：赵欣悦、白宇)