新华社内罗毕10月18日电（记者刘畅）肯尼亚首个中非农业发展与减贫示范村18日在肯尼亚纳库鲁郡马坦吉提萨村挂牌。这也是“‘一带一路’南南合作农业教育科技创新联盟”在非洲建设的首批示范村之一。

南京农业大学副校长胡锋、埃格顿大学副校长穆卢瓦、纳库鲁郡农业厅厅长奥维诺、埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛等以线上或线下的方式参加了挂牌仪式。

胡锋发表视频致辞时表示，希望能将马坦吉提萨村建设成中非合作新典范，让中国先进的农业技术在肯尼亚乃至整个非洲地区落地生根。

穆卢瓦在视频致辞中表示希望以示范村建设为契机，引进中国先进农业技术，进一步密切埃格顿大学与南京农业大学的战略合作伙伴关系，促进非中合作和友谊的发展。

奥维诺在挂牌仪式上表示对示范村的发展前景充满期待，纳库鲁农业部门将密切配合南京农业大学和埃格顿大学的工作，将中国先进的农业技术在纳库鲁地区示范推广，实现农民增收减贫的目标。

刘玉涛在挂牌仪式上宣读了“‘一带一路’ 南南合作农业教育科技创新联盟”发来的贺信。纳库鲁郡农业官员加丝利姆代表当地农户发言，感谢南京农业大学向肯尼亚农户提供先进的农业技术。

“‘一带一路’南南合作农业教育科技创新联盟”于2018年成立，通过搭建合作平台、资源共享，促进“一带一路”沿线国家和南南合作国家农业教育与科技的进步和发展。

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