本报记者 程是颉 杨 一

“习近平主席是一位富有远见的领导人。”巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫近日在接受本报记者采访时表示，过去10年来，中国共产党团结带领中国人民取得了举世瞩目的发展成就。面对全球性问题和挑战，习近平主席在双多边场合阐释中国理念、提出中国方案，为推动世界和平发展作出重要贡献。夏巴兹期待同中国领导人保持密切沟通，并从习近平主席的治国理政理念和实践中汲取更多智慧和经验。

2015年4月，习近平主席对巴基斯坦进行国事访问。习近平主席在巴基斯坦《战斗报》和《每日新闻报》同时发表题为《中巴人民友谊万岁》的署名文章。习近平主席在文章中说：“这是我首次访问巴基斯坦，但我感觉就像到自己兄弟家中探访一样。”这句话给时任巴基斯坦旁遮普省首席部长的夏巴兹留下深刻印象。他回忆道：“习近平主席的亲切话语深刻阐释了巴中两国间的深厚情谊。”习近平主席抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡时，夏巴兹前往机场迎接；访问期间，夏巴兹还作为陪同人员，参加了巴基斯坦时任总理纳瓦兹·谢里夫同习近平主席的会谈。“习近平主席平易近人、充满智慧。我非常敬重他。”

习近平主席访问巴基斯坦期间，双方一致同意将中巴关系提升为全天候战略合作伙伴关系。“这对两国携手打造巴中命运共同体具有重要意义，推动巴中关系迈上了新台阶。”夏巴兹表示，“建交70多年来，我们两国风雨同舟，一直站在一起。”

中巴经济走廊是共建“一带一路”的标志性项目，对推动中巴全天候战略合作伙伴关系深入发展具有重要意义。习近平主席在访问中提出：“以中巴经济走廊建设为中心，以瓜达尔港、交通基础设施、能源、产业合作为重点，形成‘1+4’合作布局，实现合作共赢和共同发展。”夏巴兹回忆说，会谈后，两国领导人共同见证了50多项双边合作文件的签署，涉及交通基础设施、能源、农业、贸易等多个领域。“事实证明，中巴经济走廊项目造福两国和地区人民，合作领域持续拓展，成果不断涌现，是巴中两国友好关系的最好证明。”夏巴兹说。

夏巴兹担任旁遮普省首席部长期间，大力推动中巴经济走廊在该省的项目建设。今年4月就任巴基斯坦总理后，他两次实地考察中巴经济走廊建设进展，走访了拉沙卡伊特别经济区、瓜达尔新国际机场、卡洛特水电站等项目。“很多能源项目陆续建成，迅速改善了巴能源短缺状况。”夏巴兹表示，巴方愿积极推进中巴经济走廊第二阶段建设，加强产业园区合作，吸引中国先进技术和投资，推动巴基斯坦工业化进程。

“共建‘一带一路’倡议体现了中国共产党以人民为中心的发展思想，彰显了习近平主席的世界情怀。”2017年5月，夏巴兹来华出席首届“一带一路”国际合作高峰论坛，并在“增进民心相通”平行主题会议上致辞。他对这场国际盛会印象深刻，“来自29个国家的领导人和联合国、世界银行、国际货币基金组织的负责人，140多个国家和80多个国际组织的1600多名代表参加此次高峰论坛。习近平主席在开幕式上发表精彩主旨演讲，他铿锵有力的话语坚定了共建国家团结合作的信心，凝聚起全球发展的合力。”

“发展是安全的基础，安全是发展的条件。”夏巴兹高度评价习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，“巴方非常支持这两项重要倡议，愿意积极参与其中。”夏巴兹表示，当前，百年变局和世纪疫情叠加，习近平主席为维护世界和平稳定、推动全球发展贡献中国智慧、提出中国方案。“这些倡议是中国向世界提供的重要国际公共产品，将为推动完善全球治理作出重要贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年10月16日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)