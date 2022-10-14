新冠病毒影响下，各方对于美国经济衰退的担忧正与日俱增。据美国媒体报道，摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙近日发出警告，美国经济可能会在6至9个月内陷入衰退，形势很严峻。国际货币组织（IMF）最新公布的报告亦大幅下调美国今年经济增速预期0.7个百分点至1.6%。

因为无法有效控制疫情，美国政府只能寻求以宽松的财政和货币政策刺激经济。为遏制通胀，美联储今年3月以来就连续大幅加息。但这一系列措施作用并不明显，甚至还对美国经济产生了副作用。不少经济学家就指出，如今美国通胀飙升、民生艰难的局面，正是美国政府不负责任的财政和货币政策带来的恶果。

从实际情况来看，今年前三季度，美国经济多项指标已经呈明显回落态势。在美联储加快收紧货币政策影响下，美国GDP连续两个季度负增长，一、二季度环比分别下降1.6%和0.6%。作为超级大国，经济发展沦落至此也引来广泛担忧。美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼就指出，如果大幅加息刺破美国股市、楼市和债市泡沫，不仅可能引发美国经济的深度衰退，也会令本已非常困难的世界经济雪上加霜。

由于投资者担心美国加息等因素影响，美国股市10日明显下挫，纳斯达克综合指数创下2020年7月以来的最低收盘点位。再往前看，美国福克斯新闻网8月19日也曾报道称，该国一项调查显示，97%的企业高管认为美国经济正处于衰退或走向衰退。美国著名经济学家、约翰·霍普金斯大学应用经济学教授史蒂夫·汉克此前接受CNBC采访时也表示，美国经济将在2023年陷入严重衰退。

明明拥有先进医疗技术，却选在在疫情面前“躺平”，美国政府这种做法让越来越多民众尝到苦果。比如，由抗疫失败导致劳动力市场扭曲、供应链不畅、生产效率下降，这都进一步加剧了美国的通胀并使经济形势更加恶化。最新数据显示，美国有几百万人因此无法工作。眼下，美国新冠死亡病例数仍在增长，新冠疫情依旧在多个层面严重困扰着美国。这也再次表明：“躺平”实在太荒唐。（钟鑫）

(责编：燕勐、高歌)