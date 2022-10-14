新华社北京10月13日电 题：美式抗疫的“鸵鸟心态”贻害无穷

新华社记者乔继红 李蓉

新冠疫情仍在美国蔓延。据美国约翰斯·霍普金斯大学的最新数据，目前美国累计新冠确诊病例已超9600万例，死亡逾106万人，超过了美国在南北战争和二战中死亡人数之和，而且数字还在继续上升。美国目前每天仍有数万人感染，数千人入院，数百人死亡，而美国政府却无视疫情持续蔓延、刻意淡化疫情，这种“鸵鸟心态”和做法对民众生命健康和经济社会发展造成严重后果。

美国媒体和专家担心，美国政府淡化疫情，可能会导致许多州及地方政府、商家和教育机构等放弃所有防疫措施，放任病毒传播。美国新冠疫情蔓延，不仅造成大量人员死亡，还给民众健康带来长期隐患。据美国疾病控制和预防中心报告，近五分之一新冠感染者痊愈后仍有后遗症，包括疲惫、心动过速、呼吸急促、认知困难、慢性疼痛、感官功能异常、肌肉无力等。《洛杉矶时报》日前刊登医学教授埃里克·托波尔的评论文章说，如果假装疫情已经结束，“我们将很脆弱”。

淡化疫情，还会加剧新冠病毒变异风险。新冠病毒变异和进化存在不确定性，感染病例越多，变异机会就越大。美国国家过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇近日警告美国人不要放松警惕。冬季本就是病毒多发期，目前欧洲的新冠确诊病例正在快速增加，而根据美国2021年的经验，卫生专家预计美国新冠疫情可能再次出现新一轮大范围传播。“断然认为我们已经完全渡过难关会显得过于傲慢。”福奇警告说。

这是5月17日在美国纽约时报广场拍摄的新冠病毒检测点。新华社记者 王迎 摄

自疫情暴发以来，美国防疫乱象丛生。抗疫被党争操弄，“救人”让位于“救市”，“最大抗疫失败国”名副其实。究其背后，美国政府在公共卫生治理上的严重失能是重要原因，更深层则是美国许多政客从骨子里漠视民众健康，甚至信奉优胜劣汰的“社会达尔文主义”，放任老弱群体被疫情夺去生命。白宫新冠病毒应对工作组前协调员德博拉·伯克斯在《无声入侵》一书中爆料，为了逃避责任，“白宫西翼一些人认为，我们做得越少，那么无论未来发生什么，我们要负的责任就越少”。

美国如此抗疫，贻害无穷。抗疫失败已严重危及美国民众健康乃至生命安全，新冠连续两年成为美国第三大死因。美国平均预期寿命两年降了近3岁，到2021年已降至25年最低水平。抗疫失败还对美国经济社会发展带来长远危害。医疗成本上升、劳动力减少、贫富差距拉大等新冠疫情带来的众多社会“后遗症”，正在严重拖累美国经济、撕裂美国社会。美国智库布鲁金斯学会的研究报告显示，约1600万处于工作年龄的美国人表示自己有新冠后遗症，其中200万至400万因此失业。

不久前，大批美国抗议者聚集在白宫北侧举行示威活动，谴责政府忽视新冠疫情。然而，就像叫不醒装睡的人，再多呼吁恐怕也难以改变美国政府抱着“鸵鸟心态”、搞“躺平”式抗疫。防疫不力显示出美国的制度性弊病已入膏肓，美国政府再难以掩饰其失能。

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