新华网北京10月13日电（记者余申芳 朱梦娜）近日，上万名来自南美的寻求庇护的移民被从数千里之外的美国南部边境地区运往纽约市，超出当地应对能力，纽约市长亚当斯因而宣布该市进入紧急状态。专家认为，这场移民危机实际上是一场人为制造的人道主义灾难，移民沦为美国中期选举前的政治“棋子”，成为两党争斗的牺牲品。

移民危机成人道主义灾难

今年以来，共和党掌控的得克萨斯州、亚利桑那州和佛罗里达州通过巴士或飞机等向民主党主导的纽约市、华盛顿特区等地转运越境移民，意图将解决移民的责任推给民主党人。此举给很多移民带来了苦难，一些人在身体欠佳的情况下仍被运送。遭受残忍对待后，不少人出现了心理危机，甚至有移民在纽约的安置所里自杀身亡。

民主党人称这种做法是“残忍的政治噱头”，指责共和党把移民作为“政治棋子，对待他们如同个人财产”，而共和党则指责民主党人“伪善”，在移民问题上说得好听，等移民真的来了又不断抱怨。

对此，中国人民大学国际关系学院副教授刁大明认为，来到美国的移民在毫不知情的情况下被转运，连最基本的人权都无法得到保障，而美国两党为了各自的利益不顾移民的死活，党派之间的纷争完全超越了对基本人权本身的关注。“美国在国际舞台上大谈民主、人权，但在美国国内却又肆意践踏移民人权，将其变成党派之争的工具，这显然是对人权的严重侵犯。”

中国社会科学院美国研究所研究员姬虹表示，美国历来把拉丁美洲视为自己的后院，对一些国家进行政治打压、经济剥削，导致这些国家民不聊生，一些拉美民众只能靠北上偷渡的方式来寻找出路。2021年9月，美墨边境爆发海地移民偷渡潮，当时美国边境执法人员骑马挥鞭驱逐海地移民，相关视频和照片传遍全世界，让世界知道了美国这个“移民之国”对待移民的非人道态度。

大打移民牌角逐中期选举

临近美国11月中期选举，最新民调显示，移民问题是民主、共和两党选民意见对立最严重的议题之一。转运移民，名义上是共和党人抗议民主党政府的宽松移民政策，实际上是两党选前的政治角力。

“被随意转运的移民，实际上是美国派系斗争中的又一个道具。”刁大明表示，运送移民是多位共和党籍州长的中期选举竞选策略，他们借此攻击民主党政治议程，同时以这些行动来制造舆论关注，在一定程度上刺激选民重新思考移民对于公共政策、社会治安以及相关福利可能带来的负面影响。此外，较为强硬的移民政策也能让他们获得利益集团更多的资金投入。

姬虹说，移民问题是美国中期选举中很重要的一个政治议题，两党都在抢占制高点。拜登政府上台以后，采取较为宽松的移民政策以显示与特朗普政府的不同。由于国会的阻挠，拜登政府虽在移民问题上没有什么作为，但不希望因此在中期选举中失分。共和党更是期望利用移民牌来赢得更多白人至上主义者的支持，从而在中期选举中获利，移民实际上成了美国两党选前任意摆布的棋子。

党派之争撕裂美国社会

不顾移民生命安全，不顾移民基本人权，基于赤裸裸的党派利益将移民肆意运来运去，专家认为这反映出美国两党斗争已经进入十分荒诞的状态，势必进一步加剧美国社会的分裂和极化。

姬虹说，如果民主党提出一个什么建议，共和党一定会反对，这使得民众不得不选边站队，不是站在共和党一边，就是站在民主党一边，没有中间地带，不可能达成任何妥协。

随着移民不断涌入，白人在美国人口中占比不断下降。刁大明认为，族裔矛盾在未来一段时间会明显加强，美国将出现前所未有的国家身份认同问题，出现“美国到底是谁的美国”这一问题，并在教育、医疗、福利等方面引发一系列矛盾和冲突。面对这一困境，党争也呈现出新特征，双方都抱残守缺、唱反调，各自维护所谓政治正确，长期撕裂这个国家，其结果就是无法推动国家发展，解决不了任何现实问题。

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