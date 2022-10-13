新华社北京10月13日电 美国得克萨斯州圣安东尼奥市一名警员本月初开枪把一名坐在车中吃汉堡的少年打成重伤，11日被治安官指控两项严重伤害罪。

据警方声明，被告詹姆斯·布伦南德现年25岁，入职不久，现已被解职，因枪击17岁的埃里克·坎图受到指控。布伦南德11日晚自首。

受害人家属当天说，坎图依然处于昏迷状态，依靠生命维持设备。

据布伦南德供述，本月2日晚，他前往当地一家麦当劳餐厅处理一起同本案无关的纠纷，在停车场看到坎图所坐车辆，认为那是前一晚躲避自己盘查的车辆，怀疑其为失窃车辆。

警方公布的执法记录仪录像显示，布伦南德既没有敲车门，也没有亮明警察身份，上前拉开车门，要求坎图下车。后者嘴里嚼着汉堡说：“什么？”坎图随即在没有关闭车门的情况下倒车，布伦南德朝车内开了数枪，并在车辆驶离时继续射击。

警方调查认定，布伦南德在这次执法过程中使用“致命武力”并无依据，予以开除。市警察局长威廉·麦克马纳斯11日告诉美国有线电视新闻网，只有在警员本人或他人生命安全面临紧迫威胁时，才可以朝停止或移动中的车辆开枪。

布伦南德受到两项严重伤害罪指控，原因是当时坎图所驾车上还有另一名乘客，所幸没有受伤。按照麦克马纳斯的说法，假如坎图不治身亡，布伦南德将受到谋杀罪指控。

市警局11日晚在新闻发布会上说，警方培训没有问题，这一事件纯属当事警员“个人错误”。

美国警察执法滥用暴力屡见不鲜。今年5月，芝加哥市一名警员追捕偷车嫌疑人时，开枪打伤一名手无寸铁的13岁男孩，引发争议。

据“警察暴力地图”网站数据统计，2021年美国超过1100人死于警察暴力，其中多数人是在非暴力犯罪或没有犯罪行为的情形下遭遇警察暴力。（沈敏）

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