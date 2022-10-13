据报道，美国疾控中心和国家卫生统计中心报告显示，2021年美国人均预期寿命为76.1岁，相较2020年下降了0.9岁。实际上，美国的人均预期寿命在2020年已经历过一次显著下滑，从78.8岁下滑至77岁。美国人均预期寿命连续两年的降幅达到2.7岁，下降幅度创下二战以来的纪录，目前的人均预期寿命退回到1996年的水平。新冠疫情导致的死亡，是美国人均预期寿命下降的第一大原因。

提到美国抗疫，国际社会一片哗然。作为全球唯一的超级大国，美国医疗资源丰富、技术水平先进，却在防疫政策上选择“躺平”，漠视民众生命权和健康权。这些美国政客置疫情于不顾，把精力花在政党互相攻讦上，让美国民众的生命健康不断受到威胁。美国哥伦比亚大学公共卫生学院教授戴维罗斯纳就曾感慨：“我们在应对疫情上一败涂地。”若继续“躺平”，情况可能还会进一步恶化。

疫情肆虐，民生多艰。当地时间10月11日，根据美国约翰斯·霍普金斯大学（JHU）数据，截至美东时间当天17时20分（北京时间10月12日凌晨5时20分），美国新冠肺炎确诊病例累计达96767832例，累计死亡病例1063265例。从每天新增成千上万确诊病例的数据来看，当前美国新冠肺炎疫情形势仍然相当严峻。累计死亡超百万例，更是折射出美国民众因新冠肺炎疫情付出的惨痛代价。

疫情如同一面“镜子”，在“照”出美国政府不作为的同时，也让美国根深蒂固的种族歧视跃然可见。自新冠肺炎疫情暴发以来，美国少数族裔、贫困社区等弱势群体受到的冲击最为严重。美国《纽约时报》网站日前就刊发文章称，新冠疫情期间美国原住民的预期寿命减少了6.5年，远高于全体美国人同期预期寿命降幅。先前美疾控中心统计数据就显示，美洲印第安人的新冠感染率、住院率、病亡率分别为白人的1.6倍、3.1倍和2.1倍；非裔美国人分别为白人的1.1倍、2.4倍和1.7倍。

疫情面前，要做的还有很多。世卫组织总干事谭德塞明确表示，抗击疫情“还有很长的路要走，隧道仍然很黑，如果我们不小心，就会有许多障碍物把我们绊倒”。面对超百万例死亡民众，美国政府应深刻反思，别只顾标榜所谓“民主”“自由”，充当人权“教师爷”，更应仔细审视自己，别再让本国民众陷入水深火热中。（洪琦）

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