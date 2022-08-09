近年来，陕西省榆林市紧紧抓住“一带一路”建设重大机遇，构建对外开放大通道，提升城市枢纽功能和产业集聚辐射功能，积极助力外贸企业开拓国际市场，全方位参与“一带一路”建设，奋力谱写榆林外向型经济高质量发展新篇章。

发挥特色融入“一带一路”建设

2020年12月31日，中欧班列“榆西欧”专列首发仪式在榆林靖边现代综合物流园区举行。伴随着悠长的汽笛声，“榆西欧”专列缓缓驶出物流园区，一天后抵达西安港中转，并再次搭乘中欧班列“长安号”开往阿拉木图、明斯克等中亚、欧洲的主要节点城市。8天到中亚，13天抵达欧洲，构建起榆林、西安无缝衔接直达欧亚的国际物流大通道。此次“榆西欧”专列的成功首发，让榆林一跃成为“呼包银榆”城市群区域出口基地和区域国际物流枢纽。

近年来，榆林积极推动现代物流体系建设，依托国家能源化工基地建设和特色农业产业，全力构建国内国际具有影响力的区域物流枢纽和开放门户。在中欧班列这条对外贸易大通道上，聚氯乙烯、清洁能源兰炭、金属镁等能源化工产品和绿豆、荞麦米、红枣、脱水蔬菜、小杂粮等榆林特色农产品不断运往欧亚。锌精矿矿石、山羊绒、碳化硅内衬、换热器、安全阀、底阀、压缩机进口件等涉煤机电化工设备加速运向榆林。

2021年，榆林进出口总值达22.27亿元，较2020年上升85.58%，其中，出口额为16.1亿元，同比上升89.38%；进口额6.17亿元，同比上升76.33%。进出口额首次突破22亿元，增量达10亿元，创历史新高。2022年1—6月，榆林市外贸进出口总额为16.11亿元，同比上升30.34%。

陆海联动探索对外贸易新通道

积极探索国际陆海新通道，“东进”开行铁海联运专列，2021年4月，首列金属镁出口铁路集装箱专列成功发车，按照国际运输包装标准，采用铁路集装箱专列，36个集装箱900多吨金属镁发运至天津交割库，出口日本、加拿大、荷兰等国家；“南下”打通国际陆海新通道，2021年5月，北元化工集团西部陆海新通道货运榆林班列在陕西神木首发，全车运载850吨“北元牌”聚氯乙烯5型树脂，通过集装箱发运至广西钦州港，再由海运发运至越南海防港；“西出”常态化开行“榆西欧”班列，2021年5月在第五届丝绸之路国际博览会上，榆林市与中国（陕西）自由贸易试验区西安国际港务区片区（直属）管理局正式签订协同创新协议，加快与西安自贸港的业务关联，融入共建“一带一路”贸易大通道，力争中欧班列“榆西欧”和欧亚陆海新通道常态化运行。马来西亚、埃及、日本等国家和地区成为榆林主要的贸易伙伴。

未来，榆林将继续常态化开行国际陆海新通道班列，畅通大宗商品抵达南亚、东南亚等“一带一路”沿线国家的贸易通道；申报陕西自贸试验区榆林协同创新区，复制推广自贸试验区改革经验，不断增强开拓国际市场的后劲，使外贸成为贸易与产业融合的先锋。

多措并举打造外贸合作新平台

榆林加快平台通道建设，积极帮助企业开拓国际市场，组织企业积极参加中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国（南京）文化和科技融合成果展览交易会、中国加工贸易产品博览会、中国—东盟博览会、欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展等国内大型展会，为企业搭建“走出去”平台；依托榆林国际陆港公司、陕西煤业化工物资集团公用型保税仓库，聚集区域物流资源和进出口贸易需求，扩大外贸体量，探索设立保税物流中心（B型）；推动榆镁集团、神木市在海外建立金属镁、兰炭分销机构及海外仓，保障末端运输和商品存放安全，增加客户信任，提升企业在海外市场的知名度与影响力。

榆林外贸企业备案企业稳步增长，2021年共孵化服务本地外贸企业41户，培训外贸人才150余人，新增外贸主体26户，其中，有进出口实绩的企业34家。截至2022年7月，榆林备案登记的外贸企业已达376户。

未来，榆林市将紧紧围绕企业需求，提供更加精细化的服务，及时沟通解决外贸企业的实际困难，努力培育更多外贸企业，积极扩大榆林市与“一带一路”沿线国家和地区的交流合作。

数据来源：中共榆林市委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 15 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)