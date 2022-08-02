人民网讯 据中国常驻联合国代表团网站消息，8月1日，安理会轮值主席、中国常驻联合国代表张军大使就安理会8月工作向联合国主流媒体吹风时，就台湾问题、美国众议长佩洛西访台表明立场。

张军表示，台湾是中国领土不可分割的一部分。 一个中国原则是我们同任何国家发展关系的红线， 我们决不允许 “越线”行为。我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。

张军指出，关于美国众议长佩洛西访问台湾，中方近期已多次向美方表明严重关切和坚决反对。这样的访问显然是危险的、挑衅性的，将向“台独”分裂势力发出严重错误信号，严重违反一个中国原则，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，严重破坏中美关系。中方严阵以待，如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切严重后果应由美方负责。

张军表示，台湾问题事关中国的核心利益，始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。我们注意到，拜登总统7月28日同习近平主席通话时重申，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾 “独立”。我们敦促美方说到做到，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，同中方一道坚定反对和遏制“台独”。

针对有记者将1997年时任美国众议长访台同佩洛西拟访台相提并论，张军指出，美方曾经犯过的错误不能成为另一个错误的借口。近年来，受外部势力影响，台湾岛内形势发生消极变化，“台独”势力在错误的方向上越走越远。如果不对“台独”势力及时遏阻，局势很可能走向失控。在维护国家主权、领土完整方面，中国政府和人民意志坚定，我们会采取一切必要措施。

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