东方卫视记者：王毅国务委员兼外长8日应邀对蒙古国进行访问。请问发言人能否介绍本次访问具体情况？

汪文斌：王毅国务委员兼外长刚刚结束了对蒙古国的成功访问。访问期间，王毅国务委员分别同蒙古国总统呼日勒苏赫、总理奥云额尔登和国家大呼拉尔主席赞登沙特尔会见，同蒙外长巴特策策格举行会谈。双方就双边关系、务实合作以及共同关心的国际和地区问题进行战略沟通，达成广泛共识。

双方都认为，面对当前复杂多变的国际地区形势，中蒙命运与共，前途相联。双方愿推进“一带一路”倡议同蒙“草原之路”、全球发展倡议同蒙“新复兴政策”、中国“两步走”发展战略目标同蒙长远发展愿景深入对接，打造推进双边关系发展三大引擎。双方重申相互尊重独立、主权和领土完整，在涉及对方核心利益问题上继续相互坚定支持。中方支持蒙维护稳定，聚焦发展，探索符合自身国情的发展道路。中方赞赏蒙方重申坚定奉行一个中国原则，反对在台湾、西藏、新疆、香港等事务上干涉中国内政。双方同意加强边境合作，推动口岸能开尽开，铁路公路应联尽联，产业链供应链稳定畅通。此次双方签署甘其毛都口岸跨境铁路接轨方案备忘录将为帮助蒙扩大开放、强劲增长发挥重要作用。双方同意推进经贸、投资、矿能、科技、农牧业等领域合作，打造基础设施、能源等重大示范性项目，致力实现两国协同发展、共同繁荣。双方同意协调推进额尔登布仁水电站项目，加快解决蒙西部百姓用电问题。支持棚户区改造、污水处理厂、肉制品加工厂等民生项目尽快落地，更好惠及蒙方人民。双方将在植树造林、去荒漠化领域加强合作。中方赞赏蒙方“种植十亿棵树”计划，中方也已提出将在十年内植树700亿棵，愿相互支持，绿化共同家园，守护绿地蓝天。双方同意持续抗疫合作，保护人民生命安全。增加两国直航，便利人员往来。支持蒙留学生尽早返华复课。加强青年交流、地方合作，夯实中蒙友好民意。双方同意加强在国际地区事务中的协调，坚持真正的多边主义、开放的区域主义，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，维护发展中国家共同利益，携手促进亚洲的发展繁荣，共同构建人类命运共同体。

中蒙是金不换的好邻居、同甘苦的好兄弟、共患难的好伙伴。中方愿以此访为契机，同蒙方携手落实两国元首重要共识，共同推进互利友好合作，更好实现共同发展、共同繁荣。

路透社记者：近日，韩国外长朴振表示，希望与中方讨论朝鲜半岛无核化、稳定全球供应链、恢复韩对华文化产业出口等问题，你可否介绍中方在这些问题上的立场？中方对中韩外长会谈有何期待？

汪文斌：今年是中韩建交30周年，两国关系面临深化发展的重要机遇。这次访问是朴振外长首次访华，也是韩国新政府上台后首个访华高级别团组。中方愿同韩方以此访为契机，加强沟通，聚焦合作，推动中韩关系保持健康稳定发展势头。

两国外长的会谈很快就会开始。中方会及时发布消息稿，请大家保持关注。

彭博社记者：台湾的吴钊夑称中方以佩洛西访台为借口开展“侵略性军事演习”，外交部对此有何评论？另外，中国军方今天宣布继续在台岛周边海域开展军演，请问新的军演将持续多久？这是否将成为新常态？

汪文斌：中方针对佩洛西窜访台湾的反制措施完全是正当、合理、合法的，既是对挑衅者的警示，也是对“台独”势力的惩戒。

世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这才是台海真正的事实和现状。台湾民进党当局和“台独”顽固分子颠倒黑白、混淆视听，再次暴露了其谋“独”分裂的本质。

我要强调的是，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同意志，是无法阻挡的历史大势。无论民进党当局和“台独”势力打“美国牌”或是什么别的牌，都挽救不了“台独”势力失败的命运，其谎言和挑衅如同蚍蜉撼树，只会加速其自取灭亡。

关于你提到的中方军事演训的相关情况，昨天我已作了阐述。我愿再次重申，中国在自己领土的周边海域开展正常的军事演训活动，公开、透明、专业，相关部门已及时发布了公告。这符合国内法、符合国际法、符合国际惯例，既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。至于你关注的这会不会成为新常态，请你向中方主管部门了解。

印度报业托拉斯记者：我们注意到，有中国外交部官员发布了关于放松外国留学生签证限制的信息，这是否也适用于印度留学生？

汪文斌：中方近期就外国留学生返华复课作出了积极努力，包括印度留学生在内的外国留学生已经开启了返华复课进程。双方主管部门将继续保持密切沟通。我们相信首批印度留学生近期将会返华复课。中方将在此基础上进一步稳妥有序推进印度留学生返华复课工作。

总台央视记者：我们看到8日正在南非访问的美国务卿布林肯对媒体称，美方并非要让各方在美中之间做抉择，只是希望提供一个真正的选择。同日，美白宫发布对撒哈拉以南非洲战略事实清单称，中国将非洲视为“推进自身狭隘的商业和地缘政治利益、削弱美国与非洲民众和政府关系的重要舞台”。中方对此有何回应？

汪文斌：美方说什么不重要，重要的是非洲人民怎么看中非合作。

我们注意到，南非外长在与布林肯国务卿共见记者时表示，非洲国家有与不同国家建立和发展关系的自由。近期南非伊奇科威茨家庭基金会的民调显示，76%的非洲年轻人认为中国对他们的生活产生积极影响，超过美国的影响力。非洲民调机构“非洲晴雨表”的报告显示，66%的受访者认为中国在非洲的政治经济影响是正面的。建议美方倾听并尊重非洲国家和人民的意愿。

中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，始终坚持同非洲人民同呼吸、共命运，始终坚持同非洲国家相互尊重、共同发展。多年来，中非合作的务实成果实实在在，有目共睹，不容任何人诋毁和抹黑。非洲不需要搬弄是非和光说不练的伙伴。不管美方怎么说，中国帮助非洲建设的铁路、公路、港口和大楼就在那里，中非关系历久弥坚的事实也在那里。美方不应低估非洲国家的判断力，相信非洲人民的眼睛是雪亮的。美方如果真心实意帮助非洲，就应拿出实际行动，而不是把对非战略作为遏制和攻击其他国家对非合作的工具。

我们将同非洲伙伴继续携手前行，切实落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，构建更加紧密的中非命运共同体，谱写最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆合作共赢的新篇章。

印度广播公司记者：追问一个关于印度留学生返华的问题。你刚才表示相关进程已开启，可否介绍下当前进度？比如印度驻华使馆向中方提交的名单目前在中方的程序中走到哪一步了？中方是否已确定首批获准返华的印度学生名单？

汪文斌：我刚才已经介绍了，印度留学生返华复课的进程已经开始。我们也相信首批印度留学生近期将会返华复课。请你保持耐心，我们会及时发布相关消息。

深圳卫视记者：8月8日，联合国安理会举办了以非洲能力建设为主题的公开辩论会。中方对此有何评论？

汪文斌：昨天，中国作为安理会本月轮值主席主持召开“非洲和平与安全：加强能力建设，实现持久和平”公开辩论会。支持非洲能力建设，助力实现持久和平是中国主席任期的优先方向和关注重点。中国常驻联合国代表张军大使在发言中呼吁国际社会从加强政府治理能力、提升安全部门履职能力、提高可持续发展能力、培养壮大人才队伍四方面给予非洲国家有针对性支持，重申中国始终秉持正确义利观和真实亲诚理念发展对非关系，愿同非洲国家一道，以推动落实全球安全倡议为契机，促进非洲实现可持续的和平与安全，愿积极推进全球发展倡议和中非合作论坛成果，深化务实合作，为非洲实现持久和平发展贡献更多力量。

这次会议得到国际社会热烈响应和积极参与，除安理会成员之外，南非、阿尔及利亚、埃及、意大利、泰国、孟加拉国、厄瓜多尔以及非盟等40多个国家和国际地区组织代表报名参会。与会各方高度赞赏中方办会倡议以及会上发言，积极评价中国为支持非洲和平发展所作贡献。与会非洲国家认为，本次会议重要且及时，切中非洲面临的关键问题，符合非洲国家需要，有助于推动国际社会积极回应非方关切，充分体现了中国对非洲的大力支持。

《环球时报》记者：据报道，日本前国会众议院副议长、自民党议员卫藤征士郎近日称，韩国曾经是日本的殖民地，某种意义上日本对韩国是老大哥一样的存在。日韩关系并不平等，日本应处于领导地位。中方对此有何评论？

汪文斌：我们对日方的相关言论感到震惊，也注意到日方言论在韩国国内引发反弹，一些韩国国会议员提出强烈抗议。在国际关系中，国家不分大小、强弱、贫富一律平等。日本某些政客对本国侵略殖民的不光彩历史不以为耻、反以为荣，时至今日依然摆出高高在上、颐指气使的傲慢态度，令人不齿。这从一个侧面折射出日本长期以来扭曲的历史观，其背后的深层次原因和潜在的负面影响值得国际社会思考和警惕。

彭博社记者：据报道，印度正酝酿限制中国的智能手机制造商对印出售价格低于12000卢比（150美元）的产品，这或将严重打击小米等中国企业，该政策被认为旨在将中国公司挤出低端市场。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道，具体情况你可以向中方主管部门了解。

我要强调的是，中印经贸合作的本质是互利共赢。我们敦促印方切实兑现开放合作的承诺，为中国企业提供开放、公平、公正、非歧视性的投资营商环境。中方将坚定支持中国企业维护自身合法权益。

巴西《环球报》记者：巴西总统博索纳罗质疑中国生产的新冠肺炎疫苗的效力。你对此有何评论？

汪文斌：首先我想说的一点是，不管是中国疫苗的有效性，还是中国抗疫措施的有效性，都是国际社会有目共睹的，不容置疑。

新冠肺炎疫情发生以来，中方一直是全球抗疫合作的“排头兵”，促进疫苗公平分配的“火车头”，践行各项抗疫承诺的“行动派”。去年以来，习近平主席先后提出人类卫生健康共同体理念、全球疫苗合作行动倡议和全球发展倡议，为推进疫苗国际合作、助力全球疫情防控指明了方向，提振了信心。

疫情发生以来，中国同巴西在抗疫领域合作良好，中国疫苗为巴西人民抗疫发挥了积极作用，得到巴西社会各界高度评价和热烈欢迎。2021年2月，巴西布坦坦研究所在塞拉纳小镇开展科兴疫苗大规模接种试验。接种两剂科兴疫苗后，当地有症状确诊人数相较接种试验前下降80%，入院人数下降86%，病亡人数下降95%。布坦坦研究所表示，科兴疫苗在巴西大规模接种中保持安全有效，在人口流动性较高的情况下仍然有效，对于全体人群均有保护效果。我们愿与巴方一道，为人类早日战胜疫情继续作出不懈努力。

法新社记者：第一个问题，台湾于今天和周四开展火炮演习，中方是否计划采取更多反制措施予以回应？第二个问题，中方是否认为在维也纳举行的伊核问题恢复履约谈判将很快取得突破？

汪文斌：当前台海局势面临紧张，根源就在于民进党当局勾连外部势力不断进行谋“独”挑衅，拒不认同一个中国原则，企图改变两岸同属一个中国的现状。我们正告台湾当局，任何逆历史潮流、“以武拒统”的图谋都必将遭到全体中国人民的反对，注定是螳臂当车，只会以失败告终。

关于第二个问题，在各方共同努力下，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判日前在维也纳重启。谈判虽未能取得突破性进展，但各方均明确表达了致力于达成协议的意愿，这对于确保伊核问题沿着对话谈判的正确轨道发展具有重要意义。中方赞赏欧盟为推动谈判所作努力，鼓励欧盟继续开展外交斡旋。

当前，各方已就全面协议恢复履约安排绝大部分内容达成共识，仅有个别问题需进一步协商解决。我们呼吁各方坚持对话谈判的大方向，加大外交努力，积极寻求未决问题的解决方案。美方作为伊核危机的始作俑者，理应认清形势，尽早作出政治决断，积极回应伊方合理关切，推动谈判早日取得成果。所有各方均应谨言慎行，为谈判创造良好氛围。

中方将继续积极参与谈判，为推动全面协议重返正轨作出贡献。同时，我们也将坚定维护自身合法权益。

总台国广记者：近日，南苏丹主要党派就政治过渡期延期签署协议，将政治过渡期自2023年2月22日起延长24个月至2025年2月22日，并将于2024年12月举行大选。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到南苏丹主要党派就政治过渡期延期达成一致并签署协议。当前，南政治过渡进程处于新的重要阶段。中方希望南有关各方以国家和人民利益为重，携手推进政治过渡各项议程，早日实现国家长治久安。中方始终尊重南主权、独立和领土完整，支持南探索符合自身国情的发展道路，愿同国际社会一道，继续为推动南政治过渡进程作出积极贡献。

《人民日报》记者：据报道，在《不扩散核武器条约》第十次审议大会期间，日本代表表示，“无核三原则”是日本政府的基本政策，日本政府没有考虑寻求“核共享”安排。请问中方对此有何评论？

汪文斌：日本一些政客一段时间以来不断鼓噪同美国进行“核共享”，日本政府在向本次审议大会提交的报告中删除了以往报告提及的“无核三原则”。

针对上述情况，中方代表在会上表明了严正立场。中方明确指出，“核共享”安排违反《不扩散核武器条约》规定，任何在亚太地区复制“核共享”模式的企图必将遭到地区国家的坚决反对和必要时的严厉反制，日方应该就其核不扩散政策作出澄清。面对中方质问，日本代表表示，“无核三原则”是日本政府的基本政策，日方这一政策没有动摇，日本政府没有考虑寻求“核共享”安排。

中方已提请大会将日方澄清和表态记录在案。我们希望日方说到做到，切实履行核不扩散国际义务，以负责任的态度维护地区和平与稳定。

《北京青年报》记者：美国国务卿布林肯6日在会见记者时称，目前的状况不是一夜之间或在真空中发生的。近年来中国在台湾问题上采取了越来越多破坏稳定和具有潜在危险的行动。台湾40多年来的现状改变来自北京，而不是美国。中方对此有何回应？

汪文斌：什么是台海现状？答案十分清楚，那就是两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割。换句话说，一个中国原则就是对台海现状的清晰界定。违背、挑战一个中国原则就是改变台海现状。

事实是，美方违背在中美三个联合公报中所作的承诺，在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的道路上越走越远。美方在《中美建交公报》中明确表示“与台保持非官方关系”，近年来却纵容放任作为美领导人的众议长等高官访台。美方在“八·一七”公报中承诺“逐步减少对台售武、并经过一段时间导致最后解决”，实际上美国售台武器的规模和性能不断提升，迄今总额超过700亿美元，美现政府任内已达11亿多美元。美方在“八·一七”公报中表示“无意执行‘两个中国’或‘一中一台’”政策，却公然助台拓展所谓“国际空间”，甚至跳到台前助台“固邦”。近年来，美国虚化、掏空、歪曲一个中国原则的行径更加露骨，“一中”政策的前缀、后注越来越长，“与台湾关系法”、“对台六项保证”等美方单方面炮制而中方从一开始就不予承认和坚决反对的东西被加了进来。美方还同台当局加大勾连，在台海耀武扬威，给“台独”分裂势力撑腰打气。

这一切都表明，破坏一个中国原则、改变台海现状的正是美国和“台独”分裂势力。

坚持一个中国原则，是保持台海风平浪静的定海神针。背弃一个中国原则，就是掀起台海惊涛骇浪的罪魁祸首。中国人民有不信邪、不怕鬼的骨气，有万众一心、众志成城的决心，更有坚决捍卫国家主权、民族尊严的能力。我们将同国际社会一道，坚定维护一个中国原则，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决遏阻一切“以台制华”图谋，坚决粉碎台湾当局“倚美谋独”的幻想。

(责编：崔译戈、刘慧)