2022年8月9日，外交部副部长马朝旭就佩洛西窜访台湾回答了总台央视和中国国际电视台（CGTN）记者的提问。

问：连日来，美国众议长佩洛西窜访台湾激起中国人民强烈愤慨。对这场政治闹剧，您怎么看？

答：这是一场拙劣的政治闹剧，也是一次危险的恶意挑衅。佩洛西不顾中方严正警告，执意窜访台湾，严重侵犯中国主权和领土完整，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重破坏台海和平稳定，中国人民绝不答应。中方进行坚决有力的回应和反制，天经地义。这次事件也是一个反面教材，让世人看清了美“以台制华”和台湾当局“倚美谋独”的险恶用心。经此一役，国际社会一个中国的共识更加巩固。美国打“台湾牌”遏制中国更加不得人心，竹篮打水一场空。

问：美方声称一个中国政策没有变，佩洛西访台并不违反一中政策，您怎么看？

答：一个中国原则是国际社会普遍共识，是中国同各国交往的政治基础，是不可逾越的红线和底线。一个中国是什么？答案只有一个，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是为联大2758号决议所确认的国际关系基本准则，是美方在中美三个联合公报中作出的郑重承诺，白纸黑字，清清楚楚，不存在任何模糊和任意解读的空间。

美方口口声声说一个中国政策没有变，但事实是，美方多年来在不断曲解、虚化、掏空一个中国原则。他们所说的一个中国政策夹带了不少私货，包括所谓“与台湾关系法”和“六项保证”。这是违反国际法的，中方从来就不接受，也一直坚决反对。

他们还说佩洛西窜访台湾不违反一个中国政策。根据中美三个联合公报规定，美方只能同台湾保持文化、商务等非官方关系。无论行政部门，还是立法、司法机构，都是美国政府的一部分。佩洛西是美国第三号政治人物，在窜台期间张口闭口代表美国。连她自己都承认这是一次官方访问，这不是官方往来又是什么？

问：美方声称台湾四十多年来的现状改变来自北京，而不是美国。您对此怎么看？

答：什么是台海现状？就是两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割。打破这个现状的不是中国，而是美国和“台独”分裂势力。多年来，美方同台当局加大勾连，提升美台实质关系，大肆售台武器，助台提升所谓“非对称战力”，给“台独”分裂势力撑腰打气。这不是改变现状是什么？民进党当局拒不承认“九二共识”，顽固推进“渐进式台独”，大搞“去中国化”，这不是改变现状是什么？中方的反制措施都是为应对美国及“台独”势力挑衅行为做出的必要合理反应，完全是正义的、合法的。

问：美方称不寻求也不会挑起危机，当前台海局势出现紧张升级责任完全在中方。您怎么看？

答：这完全是颠倒黑白。这场危机是美国一手挑起的。美方不顾中方再三严正交涉，纵容支持佩洛西窜台。面对美方恶意挑衅，中方别无选择，必须奋起反击，维护国家主权和领土完整。出现当前紧张局面，责任和后果只能由美方和“台独”分裂势力承担。

问：美方称，中方采取军事演训、突破海峡中线等行动，是过度反应和升级局势，威胁地区和平稳定。您怎么看？

答：威胁台海和平稳定的是美国。台湾是中国领土的一部分，根本不存在什么“海峡中线”。中国军队在中国台湾岛附近海域开展军事演训活动，旨在维护中国的神圣主权和领土完整。我们的措施公开适度，符合国内法、国际法和国际惯例，无可指摘。

美国及其盟友经常到中国周边海域耀武扬威，挑衅滋事。他们每年搞的军演就达上百次。过度反应、升级局势的帽子他们戴最合适。

问：美方称，中方终止美中多个领域的合作，惩罚的不是美国，而是整个世界。您怎么看？

答：美国代表不了世界。中方事先早已正告美国，佩洛西窜台很可能导致危机，给双方交流合作造成重大干扰。美方对此置若罔闻，一意孤行。台湾问题是中国核心利益中的核心。美方一边严重损害中国核心利益，一边又在自身有需要的地方寻求中方合作。天下哪有这样的道理？中方取消和暂停中美相关领域合作，有言在先，说到做到，美方不应感到意外和沮丧。

我要强调的是，作为负责任大国，中方将一如既往积极参与应对气候变化等国际合作，为应对各种全球性挑战作出中国贡献。美方应该做的是承担起自身的国际责任和义务，不要为自己的错误寻找借口。

问：美方有人称，中方在台海展开的军演行动就像俄罗斯入侵乌克兰一样，将招致国际社会谴责。您对此有何评论？

答：这种说法用心险恶。台湾问题完全是中国内政，与乌克兰问题完全是两回事。美国惯于拱火挑事。据不完全统计，从二战结束到2001年，世界上153个地区发生248次武装冲突，其中美国发起201场。2001年以来，美国发动战争和军事行动造成超过80万人死亡，数千万人流离失所。美国为维护自己的霸权发动了那么多场非法战争，杀害了那么多无辜平民，现在又公然跑到台海制造事端，我们能允许吗？

问：日前，七国集团外长发表涉台消极声明，对中方行动表达所谓关切。同时，越来越多的国家和国际组织纷纷发声，支持中方正当举动。您对此有何看法？

答：170多个国家和许多国际组织发出正义声音，重申坚持一个中国原则，支持中国坚决维护自身主权和领土完整。联大主席和联合国秘书长都明确表示，联合国将继续坚持联大第2758号决议，核心就是一个中国原则。跟这170多个国家比，七国集团算得了什么？他们说的话有人在意吗？

问：美方称，如中方继续采取更多反制举措，美方将被迫回应，可能导致局势轮番升级。您对形势的下步发展怎么看？

答：事实一再证明，美国是台海和平的最大破坏者，是地区稳定的最大麻烦制造者。如果国际社会任由美国胡作非为，《联合国宪章》将成为一纸空文，丛林法则将大行其道，受害的将是广大发展中国家。

中国人民不信邪、不怕鬼，捍卫核心利益坚定不移。我们要正告美方，不要轻举妄动，不要一条道走到黑，趁早打消“以台制华”的念头，老老实实回到一个中国原则和中美三个联合公报上来，为中美关系稳定发展多做正事、实事。

来源：外交部官网

(责编：胡永秋、袁勃)