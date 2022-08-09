新华社联合国8月8日电 《不扩散核武器条约》（下称《条约》）第十次审议大会正在纽约联合国总部召开。针对中国代表的质问，日本代表8日明确表示，日本政府坚持“无核三原则”，不寻求“核共享”安排。中国代表希望日方说到做到。

本次会议期间，针对日本政客一段时间以来鼓噪要同美国进行“核共享”，中国代表团团长、外交部军控司司长傅聪指出，“核共享”安排违反《条约》规定，加剧核扩散与核冲突风险。任何在亚太地区复制北约“核共享”模式的企图，必将遭到地区国家的坚决反对，以及必要时的严厉反制。

中国裁军事务大使李松8日进一步阐述中方严正立场，强调指出，日本国内近来反复出现寻求与美“核共享”的声音，还在向本次审议大会提交的报告中删除了以往报告提及的“无核三原则”。这是否意味着日本的核不扩散政策出现重大调整？日方欠《条约》缔约国和国际社会一个交代。

针对李松的质问，日本代表行使答辩权，表示“无核三原则”是日本政府的基本政策，日方这一政策没有动摇。关于“核共享”，一些政府之外的专家确曾指出，日本应审视是否引入“核共享”安排。这并非日本政府的政策，日本政府明确表示没有考虑寻求“核共享”安排。

李松表示，中方注意到日方有关澄清和表态，希望日方说到做到。李松并提请大会将日方表态记录在案。

作为世界上唯一遭受过核武器打击的国家，日本自20世纪70年代以来将“不拥有、不制造、不运进核武器”的“无核三原则”确立为基本政策，一直延续至今。

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