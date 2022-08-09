新华社首尔8月9日电（记者陆睿 孙一然）韩国中央灾难安全对策本部9日通报说，截至当天11时，包括首尔、仁川、京畿道在内的首都圈等地区的强降雨已造成8人遇难，包括一名中国公民，另有9人受伤，6人失踪。

中国驻韩国大使馆领侨处证实，遇难者中有一名中国公民。据了解，9日凌晨，京畿道华城发生山体滑坡，当地一家工厂的集装箱宿舍被掩埋，造成一名中国公民遇难。

据韩国气象厅9日消息，从8日6时至9日8时，首尔铜雀区新大方洞累计降水量达到422毫米，这一数字超过首尔地区往年8月份348.2毫米的月平均总降水量。受强降雨影响，首都圈地区多处道路被淹，公共设施受损，部分地铁线路停运。

韩国行政安全部9日宣布将暴雨灾害警报从“警戒”上调至“严重”级别。韩国气象厅预报，从9日4时至10日，首都圈、江原道内陆和山间地区、庆尚北道西北内陆等地还将迎来100至200毫米降雨。

韩国总统尹锡悦9日主持召开防汛工作紧急会议，了解各地灾情，要求有关部门和地方政府全力避免人员伤亡，同时迅速开展汛后恢复工作。

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