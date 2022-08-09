人民网北京8月9日电（记者韩晓明）8月9日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

有记者提问，美国务卿布林肯6日在会见记者时称，目前的状况不是一夜之间或在真空中发生的。近年来中国在台湾问题上采取了越来越多破坏稳定和具有潜在危险的行动。台湾40多年来的现状改变来自北京，而不是美国。中方对此有何回应?

汪文斌表示，什么是台海现状？答案十分清楚，那就是两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割。换句话说，一个中国原则就是对台海现状的清晰界定。坚持一个中国原则就是维护台海现状。违背、挑战一个中国原则就是改变台海现状。

事实是，美方违背在中美三个联合公报中所作承诺，在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的道路上越走越远。美方在《中美建交公报》中明确表示“与台保持非官方关系”，近年来却纵容放任作为美领导人的众议长等高官访台。美方在“八·一七公报”中承诺“逐步减少对台售武、并经过一段时间导致最后解决”，实际上美国售台武器的规模和性能不断提升，迄今总额已经超过700亿美元，美现政府任内已达11亿多美元。美方在“八·一七公报”中表示“无意执行‘两个中国’或‘一中一台’”政策 ，却公然助台拓展所谓“国际空间”，甚至跳到台前助台“固邦”。近年来，美国虚化、掏空、歪曲一个中国原则的行径更加露骨，“一中”政策的前缀、后注越来越长，“与台湾关系法”、“对台六项保证”等美方单方面炮制而中方从一开始就不予承认和坚决反对的东西被加了进来。美方还同台当局加大勾连，在台海耀武扬威，给“台独”分裂势力撑腰打气。

这一切都表明，破坏一个中国原则、改变台海现状的正是美国和“台独”分裂势力。

坚持一个中国原则，是保持台海风平浪静的定海神针。背弃一个中国原则，就是掀起台海惊涛骇浪的罪魁祸首。中国人民有不信邪、不怕鬼的勇气，有万众一心、众志成城的决心，更有坚决捍卫国家主权、民族尊严的能力。我们将同国际社会一道，坚定维护一个中国原则，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决遏阻一切“以台制华”图谋，坚决粉碎台湾当局“倚美谋独”的幻想。

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