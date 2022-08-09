新华社客户端青岛8月9日电（记者王凯、徐冰）8月8日，“北京语言大学青岛世界汉学中心”启动仪式在青岛举行。

“北京语言大学青岛世界汉学中心”由北京语言大学与青岛市政府合作共建，致力于借助双方优势，凝聚汉学家力量，服务国家战略。在北京语言大学来自“一带一路”沿线103个国家、67个语种的汉学家资源的基础上，激活青岛西海岸新区的国际化人才聚集优势，力争以青岛为核心，集中建设包括知识中心、翻译中心、研习中心、写作中心、会议中心在内的协同创新体系，形成“产、学、研、用”的良性循环，旨在创建世界汉学“根服务器”，全力推进我国国际传播能力的海外人脉工程建设，打造高校地方联合的新型模式和国际文化传播的高端平台。

中国教育国际交流协会会长，欧美同学会副会长，原教育部副部长刘利民在贺信中指出，青岛是我国对外开放的前沿城市，在对外交往和文化交流方面具有引领性地位；北京语言大学作为教育部直属的重点院校，在国际中文教育和中国文化的海外传播方面具有得天独厚的优势，分布于全球的二十多万名校友，是国际传播的天然生力军。二者的合作，是强强联手服务国家战略的壮举，更是校地合作、产学研融合的创举。希望世界汉学中心通过搭建沟通交流的平台，开展平等互信的对话，打通产学研的链条，立足青岛，放眼全球，增进理解，凝聚共识，为中国与世界的互鉴共赢贡献智慧和力量。

青岛西海岸新区工委副书记、区委副书记、区长王清源在致辞中指出，青岛具有与国际接轨的天然优势，拥有着通达全球180多个国家和地区的700多个港口。北京语言大学拥有丰富的汉学家资源，是多元文明交融激荡、多学科蓬勃发展的学术高地。能够与北京语言大学强强联合，携手共建青岛世界汉学中心，将会打开新时代汉学发展的新局面。接下来，青岛世界汉学中心与社会各界一道，加快培养人类命运共同体的建设者、文明交流互鉴的推动者和具有全球竞争力的高素质国际化人才，推进国家海外人脉工程建设，与各国汉学家们共同推动国际人文交流，扬起包容互鉴与和谐共生的文明风帆。

新华社《参考消息》报社原党委书记、社长王朝文在致辞中向北京语言大学青岛世界汉学中心的成立表达了良好祝愿，祝愿其成为海外汉学家交流沟通、互助互鉴的渠道、世界汉学研究专业化的高端学术平台、连接中外文化的桥梁，向世界展示真实、立体、全面的中国。

美国汉学家、芝加哥大学教授艾恺（Guy Alitto）在视频致辞中表示，北京语言大学青岛世界汉学中心的总体构想令人惊叹，也令人期待。世界汉学中心能够依托世界汉学家理事会，以兼容并蓄的精神激活全球汉学能量，这对于世界汉学可持续发展至关重要。世界汉学中心的“五年计划”将开创汉学研究的新视野，让中国传统文明走向世界。

北京语言大学校长刘利在致辞中指出，世界汉学中心的设立是北京语言大学激活全球人才优势、释放国际化潜能、服务国家文化战略的重要里程碑，也开创了校地合作，产学研一体的国际传播新模式。借助知识中心、翻译中心、研习中心、写作中心、会议中心的同步建设，各国专家将在这里感知青岛、认识青岛，并以青岛为窗口理解中国、讲述中国，更加充分、更加鲜明地理解中国文化及其思想力量和精神魅力。未来，世界汉学中心不仅会成为青岛社会经济发展的催化剂，而且将成为全球汉学家的研究基地、国际传播的学术高地和辐射全球的学术枢纽，为构建国际传播新格局发挥应有的作用。

期间，双方同步签署了青岛世界汉学中心三方合作协议、北京语言大学与青岛西海岸新区文体局共建新区青少年中外人文交流实践基地协议。签约仪式后，北京语言大学博士后流动站、世界汉学家大会永久会址、青岛世界汉学中心三个共建平台同步揭牌。

北京语言大学青岛世界汉学中心的成立，是校地合作提高国际传播能力的重要举措。未来世界汉学中心将充分发挥汉学家沟通中外的作用，不断拓宽中外文化互动的渠道，为讲好中国故事，传播好中国声音，构建融通中外的国际传播话语体系，为促进世界汉学发展与中外民心相通作出应有贡献。

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