8月9日，2022“一带一路”媒体合作论坛在陕西西安举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明以视频方式出席论坛并致辞。

黄坤明指出，共建“一带一路”是习近平主席顺应世界发展大势和时代进步要求，着眼推动构建人类命运共同体提出的重大倡议。倡议提出以来，基础设施“硬联通”加速推进，规则标准“软联通”成效显著，共建国家人民“心联通”暖意融融，共建“一带一路”不断走深走实，已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

黄坤明强调，媒体在传播信息、增进互信、凝聚共识等方面发挥着不可替代的重要作用。共建“一带一路”离不开各国媒体的积极参与、主动作为，离不开彼此之间的真诚沟通、务实合作。面向未来，希望广大媒体朋友传承和发扬丝路精神，积极传播平等、互鉴、对话、包容的文明观，生动讲好共建和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路的故事，发出携手共进好声音，汇聚合作共赢正能量，为高质量共建“一带一路”贡献媒体力量。

此次论坛以“聚焦全球发展 深化互联互通”为主题，由人民日报社与陕西省委、省政府共同举办。来自40多个国家和国际组织的120多位中外媒体代表以线上线下方式参加。

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