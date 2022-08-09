人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

2022“一带一路”媒体合作论坛举行 黄坤明作视频致辞

2022年08月09日13:57 | 来源：新华社
小字号

8月9日，2022“一带一路”媒体合作论坛在陕西西安举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明以视频方式出席论坛并致辞。

黄坤明指出，共建“一带一路”是习近平主席顺应世界发展大势和时代进步要求，着眼推动构建人类命运共同体提出的重大倡议。倡议提出以来，基础设施“硬联通”加速推进，规则标准“软联通”成效显著，共建国家人民“心联通”暖意融融，共建“一带一路”不断走深走实，已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

黄坤明强调，媒体在传播信息、增进互信、凝聚共识等方面发挥着不可替代的重要作用。共建“一带一路”离不开各国媒体的积极参与、主动作为，离不开彼此之间的真诚沟通、务实合作。面向未来，希望广大媒体朋友传承和发扬丝路精神，积极传播平等、互鉴、对话、包容的文明观，生动讲好共建和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路的故事，发出携手共进好声音，汇聚合作共赢正能量，为高质量共建“一带一路”贡献媒体力量。

此次论坛以“聚焦全球发展 深化互联互通”为主题，由人民日报社与陕西省委、省政府共同举办。来自40多个国家和国际组织的120多位中外媒体代表以线上线下方式参加。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部