美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区引发的谴责声浪渐高。阿根廷驻华大使牛望道近日接受海外网专访时表示，不论美国国内还是国际社会，都有很多声音指责佩洛西窜访台湾地区极不负责。国际社会对美方在台湾问题上的挑衅行为绝不能坐视不管。

牛望道表示，阿根廷重申一个中国原则，坚定支持中方维护主权和领土完整。阿方支持中方的立场是一贯的、明确的。阿根廷也十分感谢中方坚定支持阿方对马尔维纳斯群岛主权的正当要求。世界已进入21世纪，是时候清除殖民主义余毒了。维护领土完整是阿中两国政府和人民的共识，这是由阿中两国的历史所决定的，也是深化阿中友谊的重要基础。

牛望道提出，联合国秘书长古特雷斯近日也重申了对一个中国原则的支持，1971年联合国大会第2758号决议已经确认了一个中国原则。阿方强烈反对美方违背国际承诺而采取单边主义行动。现在世界需要的是稳定的环境和共同发展，美方挑衅只会给世界带来动荡，国际社会必须对此说“不”。

牛望道说，通往繁荣之路的方法只有一个，那就是尊重每个国家的历史，尊重每个国家主权和领土完整。中国近来推动的全球发展倡议就是一条正确道路，全球发展倡议聚焦增进全人类福祉。中国始终是一个负责任的国家，积极推动国际团结合作。（海外网 毛莉 吴正丹）

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