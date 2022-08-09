人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

阿根廷驻华大使：强烈反对佩洛西窜台，美方挑衅只会带来动荡

2022年08月09日13:43 | 来源：海外网
小字号

美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区引发的谴责声浪渐高。阿根廷驻华大使牛望道近日接受海外网专访时表示，不论美国国内还是国际社会，都有很多声音指责佩洛西窜访台湾地区极不负责。国际社会对美方在台湾问题上的挑衅行为绝不能坐视不管。

牛望道表示，阿根廷重申一个中国原则，坚定支持中方维护主权和领土完整。阿方支持中方的立场是一贯的、明确的。阿根廷也十分感谢中方坚定支持阿方对马尔维纳斯群岛主权的正当要求。世界已进入21世纪，是时候清除殖民主义余毒了。维护领土完整是阿中两国政府和人民的共识，这是由阿中两国的历史所决定的，也是深化阿中友谊的重要基础。

牛望道提出，联合国秘书长古特雷斯近日也重申了对一个中国原则的支持，1971年联合国大会第2758号决议已经确认了一个中国原则。阿方强烈反对美方违背国际承诺而采取单边主义行动。现在世界需要的是稳定的环境和共同发展，美方挑衅只会给世界带来动荡，国际社会必须对此说“不”。

牛望道说，通往繁荣之路的方法只有一个，那就是尊重每个国家的历史，尊重每个国家主权和领土完整。中国近来推动的全球发展倡议就是一条正确道路，全球发展倡议聚焦增进全人类福祉。中国始终是一个负责任的国家，积极推动国际团结合作。（海外网 毛莉 吴正丹）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部