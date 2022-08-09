漫画作者：中国日报美术部 李旻

美国国会众议长佩洛西近日窜访中国台湾地区，这是美国政府三号人物25年来首次窜台，这是一次公然挑衅，是对中国的挑战。

近年来，美国越发冥顽不灵，频频挑衅中国。此前，美国妄图借各种话题兴风作浪，但都未获得预期的关注度，因而美国难以借机挑起更多事端。

台湾问题对美国而言有所不同。美国在台湾地区非常活跃，其主要目标不是人权或者蛊惑人心，而是挑起与中国的对抗。美国很清楚，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。

佩洛西窜访台湾表明，美国仍然坚持以往的政策，将台湾地区作为讨价还价的筹码，妄图将大陆与台湾推向武装对抗。

长期以来，美国政府推行对台军售政策。如今，美国仍在外交政策中大打“台湾牌”，妄图以此遏制中国发展。然而，美国不明白的是，中国经济的发展状况已经不容忽视，中国的军事实力已经强大到不容施压。

全世界、特别是美国应当明白，世界上只有一个中国。当年，联合国大会恢复了中国合法席位，美国也承认一个中国原则。只不过，美国没有预料到，中国会在数十年后成为经济强国。

由于担心遭到共和党人攻击，美国总统拜登起初曾试图阻止佩洛西窜访台湾地区。不过，拜登最终未能阻止此次窜访，这表明美国存在制度危机与缺陷。

为了让民主党在中期选举中获胜，佩洛西需要蓄意挑衅。作为众议长，她需要证明民主党将对中国采取比共和党更强硬的措施。然而，佩洛西的所作所为真的会给民主党带来好处吗？事实可能与之截然相反。首先，中国并不是美国社会的头号话题；其次，与中国对抗已经让美国经济及其盟国经济付出巨大代价。

美国很清楚中国对中美关系的重视，中国无疑希望恢复乃至改善中美关系。然而，美国也必须明白，中国在台湾问题上没有回旋余地。中国永远不会放弃一中原则，妄想利用台湾问题遏制中国的企图注定走向失败。

（作者系国际专家俱乐部EurAsiaAz主任塞缪尔·马迈多夫）

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

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