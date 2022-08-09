新华社北京8月8日电（记者叶书宏 李蓉）美国国会众议长佩洛西日前执意窜访中国台湾地区，挑战一个中国原则，加剧台海紧张动荡。中方反制措施坚定有力，是捍卫国家核心利益的正义之举，也是震慑“台独”分裂势力和外部干涉势力必要之举。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。美国政府违背承诺，屡屡在台湾问题上采取错误言行，不断提升美台官方往来层级，纵容支持“台独”分裂势力，妄图“以台制华”。佩洛西以现任美国国会众议长身份窜访中国台湾地区，是升级美台官方交往的重大政治挑衅，是美歪曲虚化掏空一个中国原则的新劣行，中方采取的有力反制措施合情合理合法。

有力反制措施是捍卫国家主权和领土完整的正当之举。任何独立主权国家决不会允许外部干涉势力和内部分裂势力合谋损害国家主权和领土完整。当前台海紧张局势的来龙去脉一清二楚，是非曲直一目了然。美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。美方是危机的肇事者和始作俑者，应当也必须承担全部责任。国际社会对此看得清清楚楚，绝大多数国家和全球媒体纷纷谴责佩洛西的挑衅行为。联合国秘书长古特雷斯日前明确发声，“我们遵守联合国大会决议，遵守一个中国原则”。

有力反制措施是威慑“台独”分裂势力和外部干涉势力的必要之策。美方与“台独”分裂势力勾连挑衅，妄图以“切香肠”方式步步蚕食、虚化掏空一个中国原则，台当局在美方怂恿下不断推进“渐进式台独”。这是台海局势紧张的根本原因。中方所采取的综合措施，是必要及时的防守反制，经过慎重考虑和认真评估，旨在维护国家主权和安全，符合国际法和国内法，既是对挑衅者的严正震慑，也是对地区稳定和台海和平的有力维护。

有力反制措施是推进祖国完全统一历史进程的有效之法。“台独”分裂分子挟洋自重、“倚美谋独”，美方幻想阻挠中国统一大业，破坏中国发展振兴。针对美台勾连的挑衅行径，中方采取一系列有目标、有章法、有步骤的坚决行动直击要害，展现坚定意志和强大能力，让那些把台湾做“秀场”搞政治投机的政治势力感受到切肤之痛。

中国的有力反制坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决维护国际法和国际关系基本准则，提升了当今国际关系中的浩然正气。截至目前，170多个国家和国际组织发出声援中国的正义之声，支持中国坚决维护自身主权和领土完整。

民意不可违，大势不可逆。中国必须统一，也必然统一。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，实现国家统一的时与势始终牢牢把握在中国人民自己手中。佩洛西之流再怎么卖力表演，都无法改变台湾属于中国的历史和法理事实，无法阻挡中国实现完全统一的大势。

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