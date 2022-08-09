8月5日，巴西里约热内卢州安格拉多斯雷斯市与广东省台山市合作备忘录签约仪式以线上线下相结合方式举行。中国驻里约总领事田敏（左二）、安格拉多斯雷斯市市长费尔南多·若尔当（左三）、中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜（左一）等在安格拉多斯雷斯市出席仪式。中国驻里约热内卢总领馆供图

人民网里约热内卢8月7日电（记者陈一鸣）8月5日，巴西里约热内卢州安格拉多斯雷斯市与广东省台山市合作备忘录签约仪式以线上线下相结合方式举行，中国驻里约总领事田敏应邀在安格拉多斯雷斯市出席仪式。

田敏在致辞中高度评价中巴全面战略伙伴关系取得积极进展，指出加强地方城市友好交流合作是中巴全面战略伙伴关系重要组成部分。她祝贺台山市和安格拉多斯雷斯市建立友好关系，表示两市都拥有深厚的文化底蕴和优越的地理位置，在能源、旅游、文化等领域合作前景广阔，这为进一步密切合作奠定了坚实基础。希望并相信双方将以签署加强交流合作备忘录为契机，进一步深化各领域务实合作，造福两地人民。

安格拉多斯雷斯市市长费尔南多·若尔当在签约仪式上表示，该市地理位置优越，旅游资源丰富，在电力、造船等领域具有发展潜力。这是安格拉多斯雷斯市首次与外方签署友好城市合作备忘录，期待与中方加强双边交流，促进能源、贸易、教育、文化等领域的务实合作。

在广东省台山市出席仪式的台山市市长郑劲龙表示，台山作为海上丝绸之路的重要节点，在中外贸易和文化交流中担当重要角色。旅居巴西的台山人为当地社会经济发展作出积极贡献，增进了两国人民友谊。希望以备忘录签订为契机，加强两市在经贸、文化旅游、安全减灾、智慧城市等领域交流合作，实现共同发展。

签约仪式后，田敏一行访问了安格拉多斯雷斯市公立学校，参观学校教学场地和教学设施，并考察了巴西吉宝造船厂和安格拉核电站，与两家机构工作人员交流互动。

在安格拉多斯雷斯市参加签约仪式等活动的，还有中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜、中海油巴西公司总经理黄业华、里约天主教大学孔院中方院长孙艳萍、里约华联会秘书长苏子梁等。

安格拉多斯雷斯市地处里约热内卢州南部，位于里约州和圣保罗州交通要道，是一座著名的海滨旅游城市，巴西目前仅有的核电站安格拉核电站便位于该市。

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