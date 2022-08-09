国际锐评评论员

美国众议长佩洛西日前窜访中国台湾地区，是扛着“民主”这面大旗壮的胆，声称为了“支持民主”。但台湾地区民众看得很清楚。据台湾“中时新闻网”近日报道，岛内一项网络民调显示，对于佩洛西所谓支持“台湾民主”的表态，超过75%的岛内民众认为“没信心”。岛内有抗议者指出，佩洛西来台湾“为的就是自己的利益、政党的利益、美国的利益”。还有抗议者指出，“台湾民众热爱和平，拒绝当美国的炮灰，拒绝做民族的罪人”。

这一点，美国人自己也心知肚明。在当地时间5日白宫举行的发布会上，有记者尖锐提问，“佩洛西是否应该对中美关系破裂负责”，还有记者追着指出佩洛西窜台“导致台海局势升级”。不管白宫发言人皮埃尔怎样支支吾吾、慌乱搪塞，人们很清楚，答案是肯定的。佩洛西之流的美国政客要为损害中国主权与安全利益、加剧台海局势紧张、导致中美冲突升级负全责，必将为此付出代价。

佩洛西想在政治生涯终结之前到台湾地区再割一波韭菜，结果不出所料被“反割”。她的“民主”“和平”假面被再次割破，她谋取政治私利与家族私利的真相也被割开。她企图把对中国主权与领土完整的严重侵犯，偷换成美国数十年精心构建的所谓“民主”叙事，以掩盖干涉中国内政、贩卖分裂毒药的目的。这个“如意算盘”注定落空。

佩洛西窜访台湾地区绝不是捍卫“民主”，而是挑动分裂、践踏民主。什么是民主？本义是人民当家作主。在台湾问题上，14亿多中国人民的立场一以贯之，坚决维护国家主权和领土完整，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。如果佩洛西真的维护民主，就应该尊重占世界人口五分之一的中国人民的共同心声。反其道而行之，佩洛西就站到了民主的对立面。

美国假民主之名干涉别国内政，例证不胜枚举，危害四处蔓延。这些年来，从中亚到北非，从东欧到拉美，“美式民主”的邪火所到之处满目疮痍。

当佩洛西之流向其他国家兜售“民主”的时候，可曾回头看看美国国内的境况？连绵不绝的枪击案、旷日持久的新冠疫情、日益恶化的种族歧视……无一不在昭示“美式民主”的虚伪冷酷，展示“美式民主”人设的崩塌。

“美式民主”大旗已千疮百孔，美国精心包装的“民主”毒丸早就露出真容。那些打着民主幌子、拿着锤子乱敲、谋取一己私利的美国政客，终将被美国民众和国际社会清算。意大利国际问题专家法比奥·马西莫·帕兰迪指出，美国和台湾当局把民主当作掩护，欲盖弥彰，实施破坏民主的行动，他们的行为破坏了各国和平共处的最基本条件。

连日来，中方的正当反制得到了国际社会的广泛支持。这些反制措施不仅是对挑衅者的严正警告，对国家主权和领土完整的坚定捍卫，也是为深受“美式民主”侵害的国家和地区进行的坚决反击。170多个国家、国际组织站出来谴责佩洛西窜台，表示坚持一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整。

这是霸权与反霸权、干涉与反干涉、分裂与反分裂的重大斗争。佩洛西的“民主”毒丸越来越推销不出去了。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、刘洁妍)