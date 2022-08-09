新华社北京8月9日电 中国人权研究会9日发布《美国在中东等地犯下严重侵犯人权罪行》研究报告。报告揭示出美国的罪行不仅导致中东等地战火连连，战乱频仍，深陷冲突泥潭和安全困境，而且导致当地人民的生命权、健康权、人格尊严和宗教信仰自由以及生存权、发展权等遭受严重损害。

报告主要内容包括三部分：发动战争，屠杀平民，损害生命权和生存权；强制改造，单边制裁，侵害发展权和健康权；制造“文明冲突”，滥用监禁和酷刑，侵犯宗教信仰自由和人格尊严。报告系统论述美国在中东及其周边地区犯下包括战争罪、危害人类罪、任意拘押、滥用酷刑、虐囚和滥施单边制裁等一系列严重违背国际法的罪行，指出这些罪行构成对人权的系统性侵犯，危害持久而深远。

报告指出，事实表明，美国在中东等地严重侵犯当地人民的基本人权，给地区国家和人民造成了永久性伤害和无法弥补的损失。美国的霸权本质和强权政治的野蛮性、残酷性、危害性暴露无遗，也让世界人民更加认清了“美式民主”与“美式人权”的虚伪性和欺骗性。

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