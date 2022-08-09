人民网曼谷8月8日电 （记者孙广勇）中国驻老挝大使馆国防武官李兵8月8日在老挝《人民军报》发表署名文章《中老两军持续加强军队建设和团结合作 坚决维护国家主权、安全发展利益和国际公平正义》，全文如下：

1927年8月1日，随着南昌起义的枪响划破夜空，中国共产党缔造和领导的人民军队就此诞生。在中国共产党的百年历史上，这支军队从“星星之火”的中国工农红军，到“燎原重生”的八路军、新四军，发展到如今由陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队组成的中国人民解放军，在共产党的领导下浴血奋战、冲锋陷阵，历经战火洗礼，从胜利走向胜利，终成威武之师、文明之师、和平之师。

95年浴血荣光，95年红旗漫卷。建军以来，在中国共产党的坚强领导下，中国军队始终坚持党指挥枪，为民族独立和人民解放，为国家富强和人民幸福建立了彪炳史册的卓著功勋；始终坚守“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的初心使命，为社会主义建设事业的发展和中华民族的伟大复兴进行了长期不懈的艰苦奋斗；始终致力于保障国家安全、维护世界和平、促进人类进步的正义事业，为维护地区和世界和平发挥了重要作用。

95年风雨征程，95年砥砺奋进。进入新时代以来，中国军队在习近平强军思想指引下，全面贯彻新时代军事战略方针，不忘初心、牢记使命，加强练兵备战，持续深化改革，正沿着中国特色强军之路，向着实现建军百年、全面建成世界一流军队的宏伟目标奋勇前进。

世界需要和平，更需要维护和平的力量。习近平主席强调，中国坚持走和平发展之路，始终做世界和平的建设者；坚持走改革开放之路，始终做全球发展的贡献者；坚持走多边主义之路，始终做国际秩序的维护者。面对多元复杂的安全威胁和挑战，中国军队依据国家安全和发展战略要求，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益，为巩固中国共产党领导和社会主义制度提供战略支撑，为捍卫国家主权、统一、领土完整提供战略支撑，为维护国家海外利益提供战略支撑，为促进世界和平与发展提供战略支撑，努力为国际和地区安全提供公共产品，始终做维护世界和平稳定的坚定力量。

中国军队始终牢记履行大国担当、维护世界和平、服务构建人类命运共同体的初心和使命，积极参加国际维和、海上护航、人道主义救援等行动，努力向国际社会提供更多公共产品，为构建人类命运共同体贡献力量。参加联合国维和行动32年来，中国军队累计派出维和官兵近5万人次，先后参加25项联合国维和行动，是联合国安理会常任理事国第一大出兵国。中国军队累计派遣41批海军护航编队赴亚丁湾、索马里海域开展护航行动，为7000余艘中外船只提供安全保障。中国军队积极派遣专业救援力量参加国际灾难救援和人道主义援助，提供救援物资和医疗救助，彰显大国军队的责任担当。特别是新冠肺炎疫情在全球蔓延以来，中国军队不但为中国疫情防控作出突出贡献，还与多国防务部门和军队积极开展抗疫国际合作。未来，中国军队将继续同各国军队齐心协力、携手合作，为维护世界和平英勇出征、砥砺前行，为联合国维和行动创新发展分享经验、贡献智慧，继续秉持同舟共济、共克时艰理念，为世界最终战胜疫情积极贡献力量，进一步彰显中国军队服务构建人类命运共同体的世界意义。

中老两国山水相连，传统友谊源远流长，是永远也搬不走的好邻居，是休戚与共、牢不可破的命运共同体。今年是中老建交61周年，作为有着共同理想追求的社会主义友好邻邦，61年来中老心意相通、真诚相交，两国友谊历久弥坚、深入人心，树立了中国与周边国家睦邻友好、全面合作的典范。进入新时代，在两党两国最高领导人战略引领下，中老全面战略合作伙伴关系不断拓展，合作不断深化，沟通日益密切，一直走在构建人类命运共同体和共建“一带一路”的前列。中国已成为老挝第二大贸易伙伴和第一大投资来源国。今年是澜湄合作启动6周年,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效，中老两国双向电力贸易正式启动，中国政府援助老挝邮电技术学院项目正式签约，中老应对气候变化南南合作万象赛色塔低碳示范区揭牌暨新能源车项目正式交付，中老铁路和万万高速公路高效运行，中老双边贸易逆势攀升。这一系列合作成就既符合两党两国人民的根本利益和共同愿望，也有利于本地区与世界的和平、稳定与发展。

中国的社会主义国家性质、走和平发展道路的战略抉择、独立自主的和平外交政策、“和为贵”的中华文化传统，决定了中国始终不渝奉行防御性国防政策。坚决捍卫国家主权、安全、发展利益是新时代中国国防的根本目标。解决台湾问题，实现国家完全统一，是中华民族的根本利益，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。如果有人要把台湾从中国分裂出去，中国军队将“不惜一战、不惜代价”，坚决予以挫败。

2022年8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，公然窜访中国台湾地区。这是对中国主权和领土完整的严重侵犯，是对一个中国原则和中美三个联合公报的严重违背，是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏。这一错误行径严重冲击中美关系政治基础，严重破坏中美两国两军关系，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中国人民解放军高度戒备，展开一系列针对性军事行动予以反制，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋，由此产生的一切后果必须由美方和“台独”分裂势力负责。佩洛西窜访中国台湾地区事件发生以来，已有160多个国家对其进行了谴责，都表示坚持一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整。8月3日，老挝外交部发表声明，称老挝政府始终坚定奉行一个中国政策，重申台湾是中国领土不可分割的一部分。老挝政府坚定支持中国国家统一事业，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的行径。无论国际风云如何变幻，中老两国两军始终是彼此值得依赖的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。老方长期以来坚定奉行一个中国原则，旗帜鲜明地反对“台独”。中方对此表示高度赞赏。

中方历来珍视中老友谊，始终从战略高度和长远角度看待中老关系，将发展中老关系置于对外关系的优先位置。相信老军会继续在涉及中方核心利益问题上给予中方坚定支持，公开支持中方为维护国家主权和领土完整所作努力，反对佩洛西窜访中国台湾地区，反对美破坏台海和平稳定。中老两军珍惜和巩固用鲜血凝结成的深厚友谊，发扬团结互助传统，积极开展军事交流。今年是中国人民解放军建军95周年，中国军队派出专家组协助老挝人民军电视台建设和运行，派出第7批医疗专家组赴老挝人民军103总医院展开援助和带教，中老两军“和平列车一2022”人道主义医学救援联合演习暨医疗服务活动胜利结束。这些交流合作广受各方赞誉，为两军关系深入发展注入了新活力。

占芭花常开，兄弟情常在。中国人民解放军愿同兄弟的老挝人民军一道，认真落实中老两党两国两军领导人重要共识，加强沟通、深化合作，一同经风雨，一起向未来，为构建中老命运共同体、维护地区与世界和平稳定作出更大贡献。值此中国人民解放军建军95周年之际，衷心祝愿中老两国社会主义事业蒸蒸日上，两国军队不断发展壮大，两国人民世代友好，中老命运共同体建设迈上更高水平！

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