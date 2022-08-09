□ 严 瑜

近日，欧盟统计局公布的初步数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区国内生产总值（GDP）环比增长0.7%，欧盟GDP环比增长0.6%。然而，二季度实现增长的现实，并没能减弱外界对欧洲经济衰退的担忧。受多重压力叠加影响，欧洲经济仍将面临严峻挑战。

能源危机持续发酵。受俄乌冲突影响，欧洲追随美国对俄强力制裁，并试图借天然气禁运打压俄罗斯，招致俄强烈反制，深陷“气荒”困境。6月以来，俄罗斯大幅削减对欧洲国家的天然气供应，导致欧洲天然气价格一路攀高。分析普遍认为，在欧洲多国今夏遭遇高温并竭尽全力为今冬储气之际，如果俄罗斯继续限制天然气供应，将导致欧洲“气荒”加剧。在天然气供应短缺以及能源成本飙升的合力冲击之下，许多欧洲企业面临被迫关停的风险，供应链断裂、物价上涨、失业率攀升等问题随之而来并愈演愈烈。这无疑将给欧洲经济的复苏之路再添风雨。

通货膨胀“高烧”不退。今年以来，在美联储激进加息外溢效应、欧洲能源危机蔓延等诸多负面因素影响下，欧元区通胀率持续走高。最新数据显示，7月欧元区通胀率按年率计算达8.9%，超出市场预期，再创新高。高通胀抬高民众生活成本和企业生产成本，削弱欧元区经济增长动能，已成为欧洲经济的一大难题。

货币政策加速收紧。7月下旬，为防止通胀进一步恶化，欧洲央行不得不启动11年来的首次加息，宣布加息50个基点。有分析认为，从目前形势来看，欧元区通胀率还未触顶，这使得欧洲央行面临9月再次大幅加息的压力。尽管大幅加息可以遏制通胀高企的势头，但也可能给欧洲经济增长踩下“急刹车”。更令人担忧的是，伴随欧洲央行持续快速大幅加息，利率不断上升，欧洲国家的债务危机或将进一步加剧。

面对不断显现的衰退风险，欧盟及其成员国采取了一系列行动，如寻找能源替代供应方、推出能源补贴措施等，并出台多项财政刺激措施，试图找到“突围”路径。但目前看来，形势不容乐观。

近期，多家国际机构纷纷下调了欧洲地区经济增长预期。高盛预计，即使俄罗斯没有完全切断能源供应，今年欧洲也有可能出现连续两个季度负增长的技术性衰退。

欧盟7月发布的欧洲经济夏季展望报告指出，今年下半年欧盟经济增速将明显放缓，原因包括能源价格和粮食价格上涨、全球经济增长疲软、外部需求下降等。报告认为，未来欧盟经济发展和通胀走向很大程度取决于天然气供应态势。如果天然气价格迎来新一轮上涨，不仅会遏制欧盟经济增长，推高通胀率，还可能导致欧盟融资环境进一步趋紧，影响欧盟金融稳定。

欧洲经济的艰难处境证明，欧盟跟随美国对俄实施多轮制裁，已遭到严重反噬。一些欧洲国家也逐渐认识到这一点。匈牙利总理欧尔班日前表示，欧盟对俄罗斯的制裁并未奏效，却使欧洲自身经济陷入困境，并可能进一步导致政治上的不稳定。

欧洲要想走出“低增长、高通胀”的经济困境，还需找准治本之策。在推动俄乌冲突尽快平息、缓和对俄关系的同时，欧盟需要采取积极举措，推动俄乌冲突尽快平息、缓和对俄关系，同时进一步加强同其他国家在供应链产业链安全方面的务实合作，避免陷入经济衰退。

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