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中韩日青铜珍品齐聚国博

本报记者  邹雅婷
2022年08月09日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　春秋时期蔡侯青铜鼎。
　　新华社记者 金良快摄

　　日本古坟时代鼍龙镜。
　　新华社记者 金良快摄

　　中国春秋时期的青铜鼎、方壶、编钟，代表韩国青铜文化的剑、细纹镜、钟，日本出土的青铜铎、矛、剑、镜……在中国国家博物馆创建110周年之际，由中国国家博物馆、韩国国立中央博物馆、日本东京国立博物馆联合举办的“东方吉金——中韩日古代青铜器展”亮相国博。

　　展览分为“中国古代青铜文化”“韩国古代青铜文化”“日本古代青铜文化”三个单元，汇聚中韩日三国国家博物馆珍藏的青铜器精品约50件（组），充分展现了三国各具特色的文化传统与科技、艺术成就，反映了三国之间源远流长、广泛密切的交流与互鉴。

　　中国青铜礼乐文明奠定了早期中华文明的基础，也对世界其他地区的青铜文化产生了深远影响，对世界古代文明发展作出了卓越贡献。安徽寿县蔡侯墓是中国考古重大发现之一，作为春秋晚期非常重要的诸侯国君主墓葬，蔡昭侯墓中出土青铜器486件，器型丰富，品类繁多，其中不乏制作工艺精湛、艺术水平高超的美器，也有铸刻长篇铭文、史料价值极高的重器。

　　“中国古代青铜文化”单元展示了寿县蔡侯墓出土的几组代表性青铜器，包括鼎、簋、尊、鉴、缶、方壶、编钟等，阐释了先秦时代礼乐文明的深厚内涵。此次展出的蔡侯青铜鼎，是蔡昭侯墓出土铜鼎中体量最大的一件，此种样式的鼎在该墓中仅发现一件。据专家介绍，这种体形硕大的鼎被称为镬鼎，常用来烹煮食物或牺牲。这件鼎的底部有明显的烟熏痕迹，可见确曾用作烹煮器具。

　　造型精美的蔡侯青铜方壶吸引了记者的目光。壶盖顶作镂空莲瓣形，颈部有蟠螭纹，两耳为兽形，以四伏兽作足，姿态生动。壶颈内侧有铭文“蔡侯申之滆壶”。青铜壶是历史上使用时间较长的酒器类型，从商代沿用至汉代甚至更晚。这件方壶体量较大，气势恢宏，其腹部所饰田字格纹及颈部略呈梯形的连续纹带，均是流行于西周晚期青铜壶上的装饰元素。

　　“韩国古代青铜文化”单元呈现了韩国青铜文化的诞生和发展演进轨迹。韩国的青铜文化始于公元前15世纪左右，在公元前4世纪左右达到顶峰。青铜剑、多钮铜镜、各式各样的青铜铃是韩国青铜时代的代表性器物。公元前3世纪中叶，随着新的铁器文化传入，韩国的青铜时代逐渐走向衰落。在佛教信仰广为流行的高丽时代，香炉、净瓶和烛台等各种供养用具多以青铜制造，匠人们还将银入丝技术应用于青铜工艺品中。这一单元的重点展品包括青铜时代的多钮细纹镜、原三国时代的漆鞘青铜剑、迄今发现最早的高丽时代梵钟、高丽时代最大的青铜悬香炉、保存完好且年代最早的朝鲜时代青铜银入丝香垸等。清州思恼寺出土的青铜悬香炉，造型非常优美，这种悬香炉在同时期其他国家尚未发现，是高丽具有独创性的香炉，在弥陀会等场合中与香垸、光明台一起使用。

　　“日本古代青铜文化”单元重点展示日本古代青铜文化的发展轨迹及其与中国、朝鲜半岛青铜文化的交流，重点展品有青铜铎、宽型青铜矛、鼍龙镜、附铃青铜镯等。在日本列岛，以青铜器为代表的金属器的使用始于弥生时代。这一时期，铜、锡、铅等青铜铸造原料来源于朝鲜半岛和中国。从公元4世纪左右开始，在日本本土仿制的中式纹样铜镜逐渐成为古坟中引人注目的随葬品。此次展出的一块古坟时代鼍龙镜，是参照中国环状乳丁神兽镜的纹样制成。中式铜镜用于分割内外区域的环形里，常刻有吉祥词句，此镜却改为用半圆方格带状纹饰填充。既借鉴吸收中国文化元素，又有自己的独特设计，是这一时期日本铜镜的一大特征。

　　据悉，此次展览将持续到10月9日。展览期间将通过国家博物馆融媒体矩阵，多渠道持续推送“云看展”内容。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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