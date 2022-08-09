新华社联合国8月8日电 中国裁军事务大使李松8日在《不扩散核武器条约》（下称《条约》）第十次审议大会上做专题发言，全面阐述中国在核不扩散问题上的立场主张，坚决反对美英澳开展核动力潜艇合作，并警示日本和相关国家不得在亚太地区复制“核共享”。

李松表示，《条约》是国际防扩散体系的基石。任何利用核扩散服务狭隘地缘政治私利的行径，都与《条约》防扩散初衷背道而驰，并严重损害《条约》有效性和权威性。美国大搞集团政治和阵营对抗，拼凑排他性的“小圈子”“小集团”，在亚太地区兴风作浪，对国际核不扩散体系构成新的冲击和挑战。美英澳核潜艇合作和亚太地区“核共享”论调，是国际核不扩散机制面临的两个重大新课题。

李松强调，美英澳核潜艇合作史无前例，是教科书级别的核扩散。三国的地缘战略意图“司马昭之心，路人皆知”。美英身为《条约》存约国，作为核武器国家，悍然决定向无核武器国家转让核潜艇动力堆和数以吨计的武器级高浓铀，构成严重扩散风险，充分暴露两国的“双重标准”。三国核潜艇合作威胁亚太各国安全，挑动阵营对抗，刺激军备竞赛，对南太平洋无核区和东南亚无核武器区造成严重损害，是对《条约》目的和宗旨的公然践踏。中方敦促三国改弦更张，撤销开展上述核潜艇合作的决定，为维护亚太地区和平稳定做些实实在在的好事。

李松表示，“核共享”与《条约》宗旨和原则背道而驰，本身就是核扩散。中方敦促美国废除“核共享”政策，将部署在国外的核武器全部撤回本国。值得警惕的是，“核共享”有向亚太地区扩散的迹象。日本等个别国家近来反复出现寻求与美“核共享”的声音。在日本向本次审议大会提交的报告中，删除了以往报告提及的“无核三原则”。这是否意味着日本的核不扩散政策出现重大调整？日方欠缔约国和国际社会一个明确的交代。

李松强调，任何把“核共享”模式复制到亚太地区的企图，都是明目张胆的核扩散，必将遭到本地区国家的坚决反对，以及必要时的严厉反制。

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