叶烛

漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

8月2日，美国国会众议长佩洛西违背美方“不与台发展官方关系”的承诺，窜访中国台湾地区。这是对国际法和国际关系基本准则的公然践踏，是一场不折不扣的政治闹剧。

台湾自1800年前就是中国领土不可分割的一部分。1943年，中美英三国首脑发表《开罗宣言》，明确规定把台湾等日本窃取的中国领土归还中国。1945年《波茨坦公告》重申《开罗宣言》之条件必将实施。1971年联合国大会承认中华人民共和国的代表是中国在联合国的唯一合法代表。

美方在1972年发表的“上海公报”中明确表示：“美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议”。美方在1978年“建交公报”中明确表示：“美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分”。美方在1982年发表的“八·一七”公报中明确表示：“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国的内政，也无意执行‘两个中国’或‘一中一台’政策”。正是基于上述三个联合公报，中美关系在过去40多年来总体实现了稳定发展。

作为美国政府三号人物，佩洛西为了家族之利、一党之私，花着纳税人的钱、坐着美国的军机窜台作秀，只能让世人更加看清美国的虚伪丑陋，使美国的国家信誉进一步破产。

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