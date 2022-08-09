新华社联合国8月8日电 中国裁军事务大使李松8日在《不扩散核武器条约》第十次审议大会上做专题发言，全面阐述中国关于和平利用核能问题有关立场，并就日本核污染水排海问题表达严重关切。

李松说，日本向海洋排放福岛核电站事故污染水，对海洋生态环境、食品安全和人类健康的潜在影响不容忽视。日本政府单方面决定向海洋排放核污染水，纯粹是出于经济成本考虑，既没有穷尽安全处置手段，也没有与周边国家和国际机构充分协商。出于一己之私向国际社会转嫁风险，既不负责，也不道德。不仅日本国内民众强烈不满，中、韩、俄和太平洋岛国等也表达了关切。

李松表示，国际社会高度关注日方核污染水排海方案正当性、数据可靠性、净化装置有效性和环境影响不确定性等问题。国际原子能机构工作组对日方排海方案的评估迄未得出最终结论，反而提出诸多改进意见。令人遗憾的是，日方对此置若罔闻，持续推进排海准备，并仓促批准排海计划。这种企图造成既成事实的做法，不是负责任国家所为。

李松强调，日本核污染水排海不是日方一家私事。日方应认真回应国际社会关切，回到与利益攸关方及有关国际机构充分协商的轨道上来，停止强推核污染水排海方案。日方应确保以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水，包括考虑排海以外的替代方案，并接受国际原子能机构的严格监督。这是检验日本能否有效履行国际责任的试金石。

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