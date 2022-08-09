人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

俄罗斯宣布暂时退出《新削减战略武器条约》的设施核查机制

2022年08月09日05:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科8月8日电（记者赵冰）俄罗斯外交部8日说，俄方已通过外交渠道通知美国，决定暂时退出《新削减战略武器条约》的设施核查机制，将相关俄设施从条约所规定的核查活动中撤出。

　　俄外交部当天在其官网发表声明说，俄方被迫采取这一措施，原因是“华盛顿一直希望在不考虑当前现实条件的情况下重启核查活动，为美国创造单边优势并剥夺俄罗斯在美国领土进行核查的权利”。

　　声明指出，俄方一直努力确保严格按照对等和平等的原则落实条约有关机制，但这些原则现在没有得到遵守。因为美国对俄实施单边限制措施，俄美之间正常的空中交通中断，美国及其盟友对俄飞机关闭领空等，而与此同时，美国的检查人员并未受到来自俄方的类似阻碍。

　　声明强调，俄方此项措施是临时性的，俄方致力于遵守《新削减战略武器条约》的有关规定，并视该条约为“维护国际安全与稳定的最重要工具”。在解决恢复《新削减战略武器条约》所规定核查活动涉及的问题之后，俄方将立即取消此项措施，并重新开始全面执行相关核查活动。

　　《新削减战略武器条约》由美俄两国2010年签署，2011年2月5日生效，有效期10年。美俄《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。2021年2月3日，俄美双方互换外交照会，完成延长《新削减战略武器条约》有效期协议的相关内部程序，协议即日生效。《新削减战略武器条约》有效期延长至2026年2月5日，条约内容保持不变。

(责编：白宇、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部