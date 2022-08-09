新华社莫斯科8月8日电（记者赵冰）俄罗斯外交部8日说，俄方已通过外交渠道通知美国，决定暂时退出《新削减战略武器条约》的设施核查机制，将相关俄设施从条约所规定的核查活动中撤出。

俄外交部当天在其官网发表声明说，俄方被迫采取这一措施，原因是“华盛顿一直希望在不考虑当前现实条件的情况下重启核查活动，为美国创造单边优势并剥夺俄罗斯在美国领土进行核查的权利”。

声明指出，俄方一直努力确保严格按照对等和平等的原则落实条约有关机制，但这些原则现在没有得到遵守。因为美国对俄实施单边限制措施，俄美之间正常的空中交通中断，美国及其盟友对俄飞机关闭领空等，而与此同时，美国的检查人员并未受到来自俄方的类似阻碍。

声明强调，俄方此项措施是临时性的，俄方致力于遵守《新削减战略武器条约》的有关规定，并视该条约为“维护国际安全与稳定的最重要工具”。在解决恢复《新削减战略武器条约》所规定核查活动涉及的问题之后，俄方将立即取消此项措施，并重新开始全面执行相关核查活动。

《新削减战略武器条约》由美俄两国2010年签署，2011年2月5日生效，有效期10年。美俄《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。2021年2月3日，俄美双方互换外交照会，完成延长《新削减战略武器条约》有效期协议的相关内部程序，协议即日生效。《新削减战略武器条约》有效期延长至2026年2月5日，条约内容保持不变。

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