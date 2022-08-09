本报记者 刘玲玲

近日，联合国教科文组织宣布法国斯特拉斯堡市成为2024年“世界图书之都”。自2001年起，联合国教科文组织每年都会评选一个“世界图书之都”，斯特拉斯堡是第二十四个获得该称号的城市，也是法国第一个获得该称号的城市。按计划，斯特拉斯堡将于2024年4月23日世界读书日正式启动“世界图书之都”相关活动，组织和策划一系列图书阅读和讨论活动，以进一步鼓励和普及阅读，显示阅读能够“改变世界”的力量。

成为“世界图书之都”，可以进一步促进阅读普及与民众文化素养的提高，有利于带动图书馆等文化基础设施建设。“图书具有改变社会的力量。在存在诸多不确定性的时代，我们有责任重塑一种新的社会模式，图书则是必不可少的工具。”斯特拉斯堡市市长让娜·巴尔塞吉安表示，斯特拉斯堡为推广阅读、充分发挥图书的社会作用作出了巨大努力。

早在2001年，拥有27万居民的斯特拉斯堡就启动了鼓励阅读的市政计划。2008年，该市建成并开放了以法国著名作家安德烈·马尔罗命名的多媒体图书馆。这座面积1.2万平方米的图书馆耗资5780万欧元，拥有各类图书资料50余万册，其中22万册向公众开放，是斯特拉斯堡图书馆网络建设的一部分。目前，斯特拉斯堡拥有59家图书馆、25家书店、40家出版社。

2007年12月，斯特拉斯堡推出了“人行天桥”图书卡，持卡人可以自由借阅图书馆网络27个会员单位总计超过100万册的各类图书资料。安德烈·马尔罗多媒体图书馆和“人行天桥”图书卡被认为是该市推动传统公共图书馆转型为“知识共享库”的创新尝试。

目前，斯特拉斯堡制定了高质量和多样化的图书推广计划。该市文化事务专员卡米尔·吉尔特勒介绍，相关活动总预算达450万欧元，包含近200个项目，其中有些已在进行中。“我们已经启动了图书馆相关项目，通过加大投资完善文献获取及管理系统，并将继续把项目范围扩大至多个学校图书馆和多媒体图书馆，努力实现人人都能访问和使用图书馆。”吉尔特勒说。

注重发挥书籍在应对社会挑战中的作用，是斯特拉斯堡当前阅读推广计划的亮点之一。联合国教科文组织表示，面对气候变化挑战，斯特拉斯堡开展了“为地球读书”等活动，借助书籍来加强人们在环境问题和科学知识领域的讨论和交流，并推动年轻人培养变革意识，成长为变革的动力。

同时，斯特拉斯堡计划加大对相关文化项目的支持，尤其是对出版业、新书推广、年轻作家创作等的支持。为顺应无纸化阅读的趋势，斯特拉斯堡将为电子书籍购买、新图书线上服务等提供支持。“这是一座热爱阅读和书籍的城市，拥有众多的作家、插画家和出版社。我们会强化彼此合作关系，确保出版更多高质量书籍，让‘世界图书之都’惠及所有社区。”巴尔塞吉安说。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，当前，仍有许多人将书籍作为慰藉和梦想的来源。书籍具有既能娱乐又能教育的独特功能。“这就是为什么我们必须确保每个人都有机会通过书籍和阅读获取知识并进行思考。”

（本报巴黎8月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)