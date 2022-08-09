本报记者 沈 钧

土耳其文化和旅游部（文旅部）部长埃尔索伊近日表示，2022年土耳其有望接待国内外游客4700万人次，旅游业收入将达到370亿美元，创历史新高。根据最新数据，今年上半年，土耳其旅游业快速回暖，吸引了约1640万国际游客，同比增长185.7%；旅游收入达142亿美元，比新冠肺炎疫情发生前的2019年还高出12.4%。

随着游客的加速回流，当地旅游相关行业人才缺口逐步显现。安塔利亚职业酒店经理协会主席由卡伊·阿特玛扎表示：“疫情期间，酒店、餐厅等旅游相关部门出现员工大量流失的情况。现在，厨师、园丁等有一定专业要求的岗位招工变得很困难，经营者往往需要支付更高的用人成本。”

旅游业是土耳其的重要支柱产业。为进一步缓解疫情冲击、提振旅游业，土耳其政府先后出台了一系列政策措施，取得明显效果。为减轻游客顾虑，文旅部专门推出了加强防疫的“安全旅游认证计划”，该国旅游景点、酒店、餐厅、旅行社等相关设施、机构，均需通过卫生部门检验，并获得安全认证。文旅部为此对相关设施、机构进行汇总，方便游客在出行前就防疫情况进行查询，从而降低感染新冠病毒的风险。

土耳其文旅部还主导成立了旅游促进与发展局，其主要职能是加强土耳其旅游在海外市场的宣介，成员包括伊斯坦布尔、安塔利亚、博德鲁姆等多个热门旅游城市的地方官员。目前，该部门已在全球30多个国家和地区的电视台以及200多个国家和地区的数字媒体平台上投放土耳其旅游广告，其运营的“GoTürkiye”等门户网站已成为海外游客获取土耳其旅游信息的重要渠道。

土耳其同时注重打造多样化的旅游市场，以提高行业抗风险能力。近年来，旅游行业通过邀请海外专家到当地考察并向国际市场推介，快速打造体育游、考古游，并抢占市场份额。眼下，土耳其已成功将加里波利历史水下博物馆打造成潜水爱好者的主要旅游目的地之一，尚勒乌尔法等安纳托利亚文化历史名城更是吸引了大量海外考古爱好者。

世界旅游及旅行理事会认为，土耳其旅游业的发展前景乐观。该理事会预测，未来10年，土耳其旅游业产值将以年均5.5%的速度增长，并将创造71.6万个新的工作岗位；到2032年，旅游业产值或将达到1170亿美元。

（本报安卡拉8月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)