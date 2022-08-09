人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

巴勒斯坦杰哈德与以色列达成停火协议

2022年08月09日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社加沙8月7日电  （记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）7日晚与以色列达成停火协议。巴勒斯坦总统阿巴斯同日欢迎埃及斡旋停火所做的努力。

　　杰哈德7日晚发表声明说，在埃及的积极斡旋下，该组织同意与以色列达成停火协议。埃及承诺将努力说服以色列释放杰哈德的两名人质。停火协议于当地时间7日23时30分正式生效。

　　阿巴斯随后在巴勒斯坦总统办公室的声明中对埃及斡旋停火所做的努力表示欢迎。他赞扬埃及总统塞西支持巴勒斯坦人民及其正义事业的立场，表示埃及斡旋停火的努力对平息事态、减轻巴勒斯坦人民的苦难发挥了重要作用。

　　以色列总理办公室7日晚发表声明，确认与杰哈德达成停火协议，并对埃及的斡旋努力表示感谢。声明同时说，如果杰哈德违反停火协议，以色列“保留做出有力回应的权利”。

　　以色列战机5日向加沙地带发动空袭，击中杰哈德多处目标，造成10名巴勒斯坦人死亡、数十人受伤。杰哈德随后向以色列发射火箭弹以示报复。联合国和埃及5日与冲突方进行紧急斡旋，以结束加沙地带的紧张局势。

　　据加沙地带卫生部门统计，持续3天的巴以冲突已造成44人死亡、300余人受伤。

　　（参与记者：王卓伦、张天朗）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月09日 17 版）
(责编：白宇、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部