本报记者 刘 慧

马来西亚政府近期推出数字倡议，重点关注数字旅游、数字贸易、数字农业、数字金融等9个领域，旨在通过促进数字技术普及、支持本地科技公司发展、吸引高价值数字投资等三大举措，提高马来西亚在全球数字革命和数字经济领域的竞争力，促进数字经济发展。

马来西亚推出了人才计划和数字贸易计划，以落实数字倡议。人才计划涵盖为“数字工作者”提供签证便利、住宿和工作空间、便利的生活服务等措施，计划将马来西亚打造成东盟首选的“数字从业人员中心”，以促进数字技术交流，同时推动旅游、交通、零售、餐饮等其他行业的发展。官方预计该计划实施第一年将为当地经济创造6000万马来西亚林吉特（1美元约合4.5马来西亚林吉特）收入。数字贸易计划则致力于加快推动电子商务发展，加速商业数字化转型，促进跨境贸易便利化。

马来西亚通讯及多媒体部专门设立了“马来西亚数字协调委员会”，负责数字倡议的实施与管理协调工作。日前，6家公司被认证为马来西亚数字企业，能够享受政府的一系列鼓励措施，获得投资运营便利。

数字经济是马来西亚经济的重要驱动力，对该国国内生产总值的贡献率据估达到22.6%，预计到2025年将增长到25.5%。马来西亚政府高度重视并对数字经济发展持续提供政策支持。2021年，马来西亚推出全国电子商务策略路线图2.0，加强政策实施和监管，改善电子商务生态，通过为中小企业提供培训、建立一站式业务门户网站等，推动电子商务增长。政府预计到2025年将有87.5万家中小微企业开展电子商务。同年，马来西亚政府推出了十年数字经济蓝图——“数字马来西亚”，提出通过公私合作方式投资建设5G、超大规模数据中心等数字基础设施，并在接下来的5年内催化出5000家初创企业等目标。

多项数据显示，外界对马来西亚互联网行业投资前景持续看好。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司发布的《2021年东南亚数字经济报告》，马来西亚2021年互联网经济规模达到210亿美元，同比增长47%，到2025年预计将增长至350亿美元。2021年，马来西亚电子商务交易额首次达到1万亿马来西亚林吉特，所有互联网行业均以两位数的增长率强劲反弹。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)