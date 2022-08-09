本报记者 李志伟

美国的儿童贫困问题长期持续存在。美国哥伦比亚大学贫困与社会政策中心近期刊文指出，由于新冠肺炎疫情期间纾困法案里的儿童税收抵免优惠到期，美国儿童贫困率从2021年12月的12.1%上升至2022年5月的16.6%，增加了330万贫困儿童。专家指出，儿童贫困问题是美国诸多社会顽疾的一个缩影，与贫富差距悬殊、社会保障不到位、根深蒂固的种族主义等密切相关。

儿童贫困率远高于其他发达国家

美国官方的统计表明，截至今年2月美国贫困儿童总数达到1231万。但美国专栏作家杰夫·马德里克在其专著《看不见的孩子：美国儿童贫困的代价》中指出，如果以更公平、更新的标准来衡量计算，美国真实的贫困人口约为6000万，真实的贫困儿童人数可能超过2000万。

美国“儿童国际”组织的研究报告显示，目前美国儿童贫困率远高于其他发达国家，近40%的美国儿童在18岁前至少有一年时间处于贫困之中。政策研究机构“美国进步中心”的一项调查发现，美国很多儿童甚至连基本的温饱都无法得到满足，疫情又加剧了这一情况。

据美国媒体报道，在美国一些偏远地区，特别是在一些有色族裔为主的社区，儿童长期遭遇贫困问题。根据美国儿童保护基金会的数据，美国71%的贫困儿童为有色人种，6岁以下贫困儿童多达360万人，其中160万生活在极端贫困当中。另有数据显示，非洲裔和拉美裔儿童的贫困率分别达到24.9%和23.4%，均为白人儿童贫困率的两倍多。

据当地媒体报道，以密西西比州的杰斐逊县为例，那里的居民绝大部分为非洲裔，很多家庭几代人都生活在贫困之中。2020年10月，有公益组织调查发现，杰斐逊县超过一半儿童存在食物短缺问题，特别是疫情发生后，由于学校停课，许多贫困学生吃饭都成大问题。当地学区负责人安德鲁·哈米特说，学区内有大概1100名学龄儿童，其中98%是非洲裔，他们都需要免费餐食。如果不在学校吃免费餐食，他们可能一天都吃不到东西。

美国媒体评论说，杰斐逊县的儿童贫困问题不是个案，它长期存在于美国社会当中，疫情凸显了这一问题。这一长期存在的弊病也很难在短期内得到解决。

贫困儿童人权和童年被剥夺现象突出

美国的贫困儿童面临着暴力、毒品、歧视等各种挑战。马德里克表示，在所有低收入家庭的孩子中，有40%的人就读“赤贫学校”，贫困儿童面临学习障碍的可能性是一般儿童的1.3倍。贫困还影响这些孩子成年后的薪资收入，贫困儿童尤其是有色人种，长大后想要突破阶层禁锢更是困难无比。“贫困儿童长期生活在生理与心理的双重痛苦之中，童年贫困的阴影将伴随终身。”

哥伦比亚大学法学院人权诊所审判观察项目主任萨拉·梅塔注意到，美国剥夺贫困儿童人权和童年的现象在刑事司法系统里表现突出。曾有年仅6岁的儿童因乱发脾气就被戴上手铐，从教室里被带走；还有人因与老师争执或在课桌上涂鸦而被捕。“这种早期和不必要的警察干预，让这些孩子走上了一条充满阴影的道路，许多受害者都是贫困儿童、有色人种等。”梅塔说。

近日，路透社、美国公共广播电台、美国广播公司等多家媒体曝光了亚拉巴马州一家工厂非法雇用童工的事件。据警方透露，该工厂一直存在非法滥用贫困儿童的现象，许多未成年人甚至为了长时间轮班而辍学，一些童工年龄仅有12岁，却从事金属加工处理等高危工作。

根据非营利机构“美国农场工人就业培训计划”估计，美国至少有50万名童工从事农业劳作，童工死亡案件屡有发生。《华盛顿邮报》的一篇报道指出，仅2003年到2016年间，美国就有452名儿童因工死亡，其中237名童工死于农业生产事故，占比超过一半。此外，美国多个州存在烟草农场大量雇用儿童从事收割和晾晒烟叶等情况，很多儿童出现尼古丁中毒现象，甚至被发现肺部受到感染，身心健康受到极大伤害。

联合国儿童基金会指出，《儿童权利公约》是历史上最快速获得批准的人权条约，但美国是世界上唯一一个没有批准联合国《儿童权利公约》的国家。梅塔批评说，美国没有理由不批准《儿童权利公约》，相反，美国急需批准这一公约。

“儿童贫困问题是美国的国家耻辱”

“美国进步中心”研究员阿莱巴·海德尔指出，美国缺乏一个全面的社会安全网来保护儿童，儿童的经济安全与其监护人的收入水平紧密相关。过去几十年，美国贫富差距急剧拉大。2019年，美国最贫困的20%人口的收入仅占全部人口总收入的3%左右，而最富有的20%人口的收入占比超过一半。“遗憾的是，美国的经济体系并不是为了支持所有家庭而设计的。”美国政策研究所不平等项目网站发表的文章称，“儿童贫困问题是美国的国家耻辱”。

美国政治学家保罗·亚尔戈斯基还注意到，美国集中贫困发生率于上世纪90年代后期开始快速上升，近年来已经达到历史最高水平。在极度贫困的街区中，低收入家庭能够获得的教育、就业、医疗福利更少，退学率、犯罪率居高不下，也更容易形成阶层固化。密歇根大学贫困解决方案项目总监卢克·谢弗认为，美国的儿童贫困问题源于社会财富和福利分化严重。

许多美国学者指出，对贫困问题的错误估算其实是“刻意为之”。美国社保分析专家登顿·沃恩表示：“更新贫困测度数据将会改变我们对贫困人口规模的看法。但显然，对贫困问题的政策敏感会导致一些人很难去修改目前正在使用的贫困衡量标准。”

马德里克认为，美国是一个历来对贫困持偏见态度的国家，甚至不能就“有多少穷苦的美国人”达成共识，更不用说削减贫困人口和贫困儿童数量了。马德里克强调，美国是时候改变对待贫困问题的态度了，“美国需要正视儿童贫困的严峻现实”。

（本报华盛顿8月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)