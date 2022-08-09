桑德雷亚·福尔克纳

对于牙买加这样的发展中国家来说，共建“一带一路”倡议非常具有吸引力。我由衷祝愿两国共建“一带一路”合作项目全面推进，为更多牙买加民众带来机遇和希望

牙买加是加勒比地区最早与中国建交的国家之一。1972年11月建交以来，两国始终坚持相互尊重、平等相待，不断深化各领域互利合作。

对华合作促进了牙买加人民生活的改善。中国援助建设了牙买加西部最大的幼儿和青少年医院、高质量现代化的牙中友好幼儿园等。中国举行的“光明行”眼科义诊活动帮助500余名牙买加白内障患者重见光明。每年有数百名牙买加年轻人获得中国奖学金和赴华培训机会。他们学成后回国服务，为牙买加发展作出了贡献。

2013年，习近平主席提出“一带一路”倡议，推动加强沿线国家和地区互联互通和全球经贸往来。2017年，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲指出：“古丝绸之路绵亘万里，延续千年，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。”如今，传承历史智慧的共建“一带一路”合作，已成为各国政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的纽带。

2019年4月，牙买加政府与中国政府签署共同推进“一带一路”建设谅解备忘录。两国通过共建“一带一路”合作建立起更牢固的友谊，实现共同发展。在中国共产党领导下，中国改革开放以来有7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。全面打赢脱贫攻坚战是中国共产党带领中国人民创造美好生活的伟大实践，中国人民生活的改善也让牙买加人民看到了希望。

对于牙买加这样的发展中国家来说，共建“一带一路”倡议非常具有吸引力。牙买加易受飓风等自然灾害影响，建造和维护基础设施的成本较高。在偏远的农村社区，交通状况不佳严重影响民众生活，常常造成世代贫困。共建“一带一路”合作能够助力牙买加经济发展，帮助贫困社区发展，提高其复原力，更好应对各类风险挑战。牙买加人民希望通过共建“一带一路”合作，推动实施一系列有助于改善民生的项目。

中国企业造福牙买加民众的例子不胜枚举。由中国港湾公司承建的牙买加南北高速公路，为开发沿线旅游资源、矿产资源和土地资源创造了良好条件，是牙买加史上规模最大的基建工程。中国甘肃酒泉钢铁集团公司2016年收购牙买加阿尔帕特氧化铝厂，解决了生产问题，直接促进了当地就业。

我由衷祝愿两国共建“一带一路”合作项目全面推进，为更多牙买加民众带来机遇和希望。

（作者为牙买加新闻部前部长）

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)