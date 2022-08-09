本报乌兰巴托8月8日电 （记者霍文）当地时间2022年8月8日，蒙古国总统呼日勒苏赫在乌兰巴托会见国务委员兼外长王毅。

呼日勒苏赫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示蒙中有着悠久交往历史，是永久的友好邻国，是患难之交的好朋友，两国之间没有任何政治分歧和悬而未决的问题。蒙方坚定奉行一中原则，认为台湾、香港、西藏、新疆事务是中国内政。这是蒙方一以贯之的政策，不会有任何改变。蒙方对友好邻国在习近平主席卓越领导下取得伟大发展成就感到由衷钦佩，很高兴看到在双方共同努力下，两国元首重要共识得到有效落实，两国经贸额100亿美元目标顺利实现。蒙方赞赏中方坚持同邻国分享发展机遇，助力蒙共同发展、合作共赢，愿加强两国发展战略对接，深化经贸、口岸、基础设施、防沙治沙等各领域合作，将蒙中全面战略伙伴关系提升至新水平。期待加强蒙人民党和中国共产党的交流，开启两个百年大党合作新的世纪。预祝中共二十大取得圆满成功。

呼日勒苏赫表示，蒙方高度赞赏中方坚持的防疫方针，不仅有力保障14亿中国人民健康福祉，也为全球团结抗疫作出重要贡献。衷心感谢中方克服自身困难，向蒙提供多批疫苗和抗疫物资。蒙方高度评价中方为捍卫联合国宪章所作积极贡献，高度重视全球发展倡议和全球安全倡议对促进世界和平安全发展的重要意义，将积极支持参与，深化对接落实。

王毅转达了习近平主席对呼日勒苏赫总统的亲切问候，表示中蒙是金不换的好邻居、同甘苦的好兄弟、共患难的好伙伴。双方携手抗疫、“羊来茶往”，谱写了两国友好的新佳话。中国坚持“人民至上、生命至上”，保护中国人民的生命健康，同时为全球抗疫作出贡献，展现了人口大国的负责任担当。中方将继续坚持既定方针，统筹推进疫情防控和经济社会发展，根据蒙方需要持续提供抗疫支持，共同战胜疫情，赶走病毒。我们将继续以习近平主席提出的亲诚惠容理念和正确义利观为指引，开展同蒙方全方位互利合作。中方将是让邻国放心安心、对邻国提供支持帮助、与邻国共同发展的大国，愿携手落实好元首重要共识，朝着共建命运共同体的方向，深化“一带一路”倡议同“草原之路”、全球发展倡议同蒙“新复兴政策”、中国“两步走”发展战略目标同蒙方长远发展愿景对接，助力蒙将资源和地缘优势转化为发展优势，使中蒙关系发展成果更好惠及蒙人民。

王毅表示，中方赞赏蒙方重申坚定支持一个中国原则，反对干涉中国内部事务，中方也同样支持蒙维护独立、主权和领土完整，支持蒙坚持走符合自身国情的发展道路。中国人说，“朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪”。我们愿同蒙方和广大发展中国家团结合作、携手前行，继续在涉及对方核心利益问题上相互支持，共同维护和平安宁，建设美好家园，造福子孙后代。

访蒙期间，蒙古国总理奥云额尔登、国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔分别同王毅会见。

同日，王毅还同蒙古国外长巴特策策格举行会谈并共见记者。双方签署了外交部合作文件并见证签署铁路口岸、卫生检疫等合作文件。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)