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外交部发言人——

一个中国原则的适用是普遍的、无条件的、不容置疑的

2022年08月09日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月8日电  （记者曹师韵）外交部发言人汪文斌8日指出，一个中国原则的含义是清晰、明确的，其适用是普遍的、无条件的、不容置疑的。妄图挑战一个中国原则、国际法治和国际秩序，必将遭到国际社会共同反对，不会得逞。

　　针对美澳日外长日前发表的联合声明中涉及三国“一个中国政策”的表述，汪文斌在例行记者会上回答提问时作出上述表示。

　　汪文斌说，一个中国原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则，构成二战后国际秩序的组成部分，为联合国大会第2758号决议所确认，也是中国和有关国家建立和发展外交关系的政治基础。联合国秘书处官方法律意见也明确指出，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”。

　　“个别国家给一个中国原则加上各种前缀、后缀，试图歪曲、虚化、掏空一个中国原则，是非法、无效的。中方对此坚决反对。”他说。

　　汪文斌强调，一个中国原则的含义是清晰、明确的，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则的适用是普遍的、无条件的、不容置疑的，所有同中国建立外交关系的国家、所有联合国会员国都应当无条件遵守一个中国原则，遵守联大第2758号决议。“个别国家的做法实际上是对一个中国原则的歪读曲解，本质上是在挑战国际法基本原则和国际关系基本准则，也是在挑战二战后的国际秩序。”

　　“人无信不立，国无信则衰。”汪文斌说，奉劝个别国家好好读读历史，恪守当年作出的白纸黑字的郑重承诺，深刻认识背信弃义、为“台独”势力张目的危险性和危害性。“妄图挑战一个中国原则、挑战国际法治和国际秩序，必将遭到国际社会的共同反对，不会得逞。”


　　《 人民日报 》（ 2022年08月09日 03 版）
(责编：白宇、杨光宇)

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